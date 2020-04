W domu masz tylko jabłka? Tak wyczarujesz z nich pyszny deser i wcale nie będzie to szarlotka

Nie masz nic w lodówce na pyszny deser? Oto najprostsze na świecie pieczone jabłka. Polskie owoce z cynamonem i goździkami to niskokaloryczna i pyszna kompozycja, która sprawdza się jako rozgrzewający deser. Sprawdź prosty i szybki przepis na tą przekąskę.

Ile kalorii ma jabłko?

W 100g surowego jabłka bez gniazda nasiennego znajduje się 47 kalorii. A więc małe jabłko (około 75g z gniazdem nasiennym) będzie miało około 35 kalorii. Średnie (około 112g) 47 kalorii, a duże (około 170g) 71 kalorii. Czy to dużo? Oczywiście, że nie. Tym bardziej że po zjedzeniu dużego jabłka długo będziemy czuć się senni. Nie oznacza to jednak, że jabłka można jeść bez ograniczeń – pamiętajmy, że zawierają cukry. Dobrze, by oprócz jabłek w naszej diecie znalazło się miejsce także na inne owoce, a przede wszystkim na warzywa.

Dlaczego warto jeść jabłka?

Skórka jabłka zawiera chrom – minerał, który odgrywa ważną rolę u w działaniu insuliny. Insulina jest hormonem, który pomaga regulować poziom cukru we krwi, umożliwiając wykorzystanie cukru do produkcji energii.



Jabłka są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, dzięki czemu dają uczucie sytości i przyspieszają metabolizm, korzystnie wpływając na trawienie.



Świeże jabłka są dobrym źródłem witaminy C i doskonałym źródłem kwercetyny, a także mają dużą liczbę polifenoli.



Fitochemikalia to organiczne związki występujące w roślinach, które mają działanie biologiczne, ale nie mają wartości odżywczej. Substancje fitochemiczne nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane, ale znane są z ich ogólnych właściwości metabolicznych i przeciwzapalnych.

Czytaj także:

Superfoods. Produkty o niezwykłych wartościach odżywczych, które poprawią samopoczucie