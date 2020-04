Cierpisz po przejedzeniu? Poznaj domowe sposoby na problemy trawienne

Pierwsza pomoc podczas przejedzenia

Objawy przejedzenia nie są przyjemne, dlatego gdy tylko wystąpią, warto przerwać jedzenie i skutecznie przyspieszyć trawienie. Pierwszą pomocą w tym przypadku jest ruch – i nie mamy tutaj na myśli pokonanie długiego dystansu biegiem czy męczącego treningu na siłowni. Wystarczy wstać od stołu i przespacerować się po mieszkaniu. Zamiast siadać, warto postać kilka minut, można delikatnie krążyć biodrami itp. Jeśli jednak nie ma na to siły, to warto pamiętać, by w pozycji leżącej odpoczywać nie na brzuchu, a na plecach lub leżąc bokiem. Ponadto w takiej sytuacji wiele osób, u których pojawiają się nieprzyjemne dolegliwości zaraz po posiłku, stosuje ziołowe leki na poprawę trawienia. Również dzięki nim w kilka minut można zwalczyć uczucie ciężkości, wzdęcia, zgagę oraz gazy. Jeśli objawy będą się przedłużać oraz wystąpi także ból brzucha, można sięgnąć po leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Dolegliwości przejedzenia powinny szybko ustąpić, jeśli jednak symptomy mimo upływu czasu, przybiorą na sile, trzeba skonsultować ten stan z lekarzem specjalistą.

Na przejedzenie pomogą też zioła

Jeśli nie wiesz, jak sobie pomóc po przejedzeniu, warto sięgnąć po zioła. Napary roślinne skutecznie poprawiają trawienie, dlatego warto mieć je pod ręką np. podczas świąt, urodzin lub innych wydarzeń, które zwykle wiążą się z jedzeniem, najczęściej za dużych porcji. I tak na przejedzenie dobry będzie napar z mięty pieprzowej, która zwiększa wydzielanie żółci i soku żołądkowego, co ułatwia trawienie oraz przyswojenie pokarmów. Inną rośliną, która także zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci jest mniszek lekarski, czyli popularny mlecz, z którego można pić nie tylko napar, ale także syrop. Z kolei napar z rumianku lub dziurawca działa rozkurczowo i pomogą pozbyć się uczucia ciężkości. A jeśli po przejedzeniu dokuczają wzdęcia i gazy, warto wypić napar z owoców kopru włoskiego, owoców kminku lub suszonego bądź świeżego majeranku. Ponadto osobom, które po przejedzeniu mają zgagę, zaleca się wypicie naparu ze świeżego imbiru lub prawoślazu lekarskiego.

Jakie inne, domowe sposoby pomogą na przejedzenie?

Ból brzucha oraz uczucie ciężkości można skutecznie usunąć poprzez terapię ciepłem. Wystarczy okład z termoforu lub ciepła kąpiel, które rozkurczą mięśnie i przyniosą szybką ulgę. Objawów przejedzenia można pozbyć się także, pijąc powoli, małymi łykami wodę niegazowaną, która nie tylko nawodni organizm, ale także go oczyści, przywracając szybciej stan równowagi. Można wrzucić do niej np. plasterki świeżego imbiru lub listki mięty, co dodatkowo wspomoże trawienie. Aby usunąć uciążliwe dolegliwości żołądkowe po przejedzeniu, pomocny może okazać się także sok z aloesu. A co na zgagę? Można żuć gumę, która zwiększa produkcję śliny, przez co neutralizuje kwasy w żołądku (należy pamiętać, by wybierać tylko gumy bezcukrowe). Ponadto, by pozbyć się zgagi, a także dodatkowo wspomóc trawienie, można jeść migdały, biorąc jednak pod uwagę to, że są kaloryczne. Wśród domowych, „babcinych” sposobów na pozbycie się zgagi wynikającej z przejedzenia, można zjeść łyżeczkę sody oczyszczonej, która zobojętni kwasy żołądkowe. Dobrą receptą na te dolegliwości jest także krótka drzemka, która pomoże odpocząć, a także się zregenerować. Należy jedynie pamiętać, aby nie kłaść się na brzuchu, gdyż to może uniemożliwić zaśnięcie, a także zwiększyć nasilenie objawów.

I ostatecznie najlepszym sposobem na przejedzenie, czy to od święta, czy też nie, jest pamiętanie o tych nieprzyjemnych dolegliwościach także w przyszłości, gdy przyjdzie pokusa, by ponownie zjeść za dużo.

