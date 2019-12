Uczucie ciężkości w klatce piersiowej – co może oznaczać?

Uczucie ciężkości (ucisku) w klatce piersiowej ma wiele przyczyn. Możemy podzielić je na bezpośrednio związane z toczącymi się w organizmie chorobami oraz związane z naszym stylem życia i nawykami żywieniowymi. Niezależnie od stopnia nasilenia dolegliwości warto zawsze skonsultować je z lekarzem.

Uczucie ciężkości w klatce piersiowej – przyczyny

Uczucie ciężkości w klatce piersiowej, zlokalizowane w okolicy mostka, może oznaczać choroby serca, płuc i żołądka, jak i być związane np. ze schorzeniami kręgosłupa oraz nerwicą. Ucisk w klatce to jedna z częstszych dolegliwości, która dotyczy osób w różnym wieku i zwykle mija równie szybko, jak się pojawiła. Niepokojące staje się częste lub nieprzemijające uczucie ciężkości w klatce piersiowej, które zawsze wymaga udania się do lekarza i wykonania badań diagnostycznych.

Ucisk w klatce piersiowej o podłożu chorobowym najczęściej przebiega równolegle z innymi objawami np. dusznością, kołataniem serca, zwiększoną potliwością, suchym kaszlem oraz uczuciem niepokoju. Szczególnie niepokojące jest wówczas, gdy towarzyszy mu drętwienie w obrębie kończyn i ból promieniujący do ramienia, pod łopatkę lub w okolice szyi i szczęki – wówczas możemy mieć do czynienia z zawałem, więc nie można zwlekać z wezwaniem lekarza. Jeżeli ciężkość w klatce piersiowej nie przebiega z dodatkowymi objawami lub towarzyszy jej jedynie np. podenerwowanie i uczucie guli w gardle, to najczęściej mamy do czynienia z klasycznymi objawami nerwicy.

Przyczyną ciężkości w klatce piersiowej może być też przejedzenie, niestrawność, zwyrodnienie kręgosłupa oraz długotrwałe przebywanie w pozycji wymuszonej np. podczas pracy przy biurku.

Ściskanie w klatce piersiowej lub gniecenie w klatce piersiowej może być także spowodowane schorzeniami płuc i oskrzeli. Często pojawia się przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych. Jeżeli uczuciu ciężkości towarzyszy duszność i suchy kaszel, a dolegliwości pojawiają się po wysiłku lub kontakcie z alergenami, to możemy mieć też do czynienia z ostrą reakcją alergiczną lub pierwszymi objawami astmy.

Uczucie ciężkości w klatce piersiowej na tle nerwowym

Ciężkość w klatce piersiowej często jest spowodowana nerwicą lub przewlekłym stresem. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz układ nerwowy zaczyna źle funkcjonować, co może manifestować się wieloma dolegliwościami o podłożu somatycznym, wśród których wyróżnia się właśnie ucisk w klatce piersiowej i gardle, osłabienie, kołatanie serca, niepokój i drżenie ciała. Ważne: ciężkość w klatce piersiowej o podłożu nerwowym nie musi pojawić się w sytuacji stresowej – często pojawia się wówczas, gdy emocje opadają.

Uczucie ciężkości w klatce piersiowej związane z żołądkiem

Nie tylko stres powoduje uczucie ciężkości w obrębie klatki piersiowej. Równie często dolegliwość ta ma podłoże gastrologiczne i jest spowodowana przejedzeniem lub spożywaniem zbyt małych ilości pokarmów, refluksem żołądkowo- przełykowym, a także wrzodami żołądka i dwunastnicy.

Ciężkość w klatce piersiowej a astma

Uczucie ciężkości w klatce piersiowej może być też spowodowane astmą lub innymi schorzeniami płuc oraz oskrzeli. W przypadku ataku astmy mamy do czynienia także z dusznością, kaszlem, uczuciem niepokoju i osłabieniem. Schorzenia płuc i oskrzeli np. zapalenie płuc mogą przebiegać z podobnymi objawami, jednak w tym przypadku często mamy też do czynienia z gorączką, która nie towarzyszy atakowi astmy.

Inne przyczyny uczucia ciężkości w klatce piersiowej

W przypadku palaczy ciężkość w klatce piersiowej może być pierwszym objawem rozwijającego się nowotworu płuc. Podobne dolegliwości mogą odczuwać osoby narażone na przebywanie w szkodliwych warunkach np. wykonujące pracę w zapylonych pomieszczeniach. Coraz częściej ucisk w klatce piersiowej odczuwamy też z powodu smogu – wówczas pojawia się przede wszystkim w sezonie zimowym i jest związany z niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń powietrza na nasz organizm. Ucisk w klatce piersiowej może być też pierwszym objawem schorzeń kręgosłupa, które powoduje siedzący tryb życia.

Czytaj także:

Choroba Hashimoto: 16 najważniejszych faktów i mitów weryfikuje endokrynolog Magdalena Jagiełło