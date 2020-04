Co jeść i pić, by mózg dobrze pracował? Radzi lekarz rodzinny

Czy wiesz, że odpowiednia dieta może przyczynić się do polepszenia pracy mózgu? Zapytaliśmy lekarza rodzinnego – Michała Domaszewskiego o to, co powinno znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie. – Najważniejsze jest regularne picie wody. W badaniach naukowych odkryto, że 8 szklanek wody dziennie potrafi poprawić pracę naszego mózgu o 30% – wyznał. – Nasz mózg ma jedno paliwo i jest to glukoza – dodał. Gdzie ją znajdziemy?

Powszechnie wiadomo, że nasze ciało i narządy starzeją się wraz z wiekiem. Gołym okiem widać to np. po stanie naszej skóry, która traci jędrność. Nasz mózg również się starzeje, tracąc stopniowo swoje funkcje. To, co jemy, ma ogromny wpływ na jego pracę. Dodaj te produkty do codziennej diety, a zwiększysz swoje szanse na utrzymanie zdrowego mózgu przez resztę swojego życia.

Orzechy i nasiona

Są doskonałym źródłem cennej witaminy E. Witamina E jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, który chroni organizm przed działaniem wolnych rodników, odpowiedzialnych m.in. za procesy starzenia się skóry i rozwój choroby nowotworowej. Inne korzyści witaminy E obejmują jej rolę jako ważnej rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wielu narządów, aktywności enzymatycznej i procesów neurologicznych. Witamina E zapobiega chorobom serca i naczyń krwionośnych, takim jak bóle w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie krwi i stwardnienie tętnic. Dodaj do swojej diety garść orzechów włoskich, orzechów laskowych, orzechów brazylijskich, migdałów, orzechów nerkowca, orzeszków ziemnych, nasion słonecznika, nasion sezamu czy nasion lnu. Pamiętaj, by twoja dieta była urozmaicona. Nie ograniczaj się do jednego rodzaju orzechów.

Awokado

Chociaż jest wyjątkowo tłuste, tłuszcze te sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia, zamiast nam szkodzić. Jest to jednonienasycony tłuszcz, który przyczynia się do zdrowego przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Zdrowy przepływ krwi oznacza zdrowy mózg, ponieważ naczynia nie są zablokowane przez blaszki miażdżycowe. Dobry przepływ zmniejsza ryzyko udaru. Awokado obniża również ciśnienie krwi. Ponadto zapobiega cukrzycy, wspiera pracę układu odpornościowego i wykazuje działanie przeciwnowotworowe dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy.

Granaty

Obieranie granatów jest dość niewdzięcznym zadaniem, jednak warto znaleźć chwilę i regularnie spożywać pestki granatów. Wykazują one silne działanie antyoksydacyjne, a więc chronią mózg przed działaniem wolnych rodników. Ponadto wszystkie kolorowe warzywa i owoce są bogate w przeciwutleniacze i polifenole – większość z nich nadaje produktom ich intensywną barwę. Jeśli nie lubimy obierać granatów, możemy sięgnąć po gotowy sok. Ważne jednak, by nie zawierał dodatkowego cukru.

Jagody

Pomagają chronić mózg przed stresem oksydacyjnym i mogą zmniejszać skutki starzenia się związanego z wiekiem, takie jak choroba Alzheimeralub demencja. Są pełne witaminy C i K oraz błonnika. Jagody mają najwyższą zdolność antyoksydacyjną spośród wszystkich popularnych owoców i warzyw. Przeciwutleniacze wspomagają pracę mózgu i opóźniają spadek umysłowej formy. Jagody zmniejszają uszkodzenia DNA, co jest wiodącym czynnikiem starzenia się i raka.

Ciemna czekolada

Czekolada? Dlaczego nie! Ważne jednak, by sięgać po tę gorzką, a nie mleczną. Ciemna czekolada ma silne właściwości przeciwutleniające, zawiera kilka naturalnych stymulantów, w tym kofeinę, które zwiększają koncentrację i stymulują produkcję endorfin, co pomaga poprawić nastrój. Udowodniono, że ziemna czekolada może poprawić nasze zdrowie mózgu i wzmocnić nasz układ odpornościowy.

