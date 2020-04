Pokarmy, które jesz razem, mogą zmniejszać lub zwiększać ryzyko demencji

Jesteś tym, co jesz, mówi przysłowie, i to zdecydowanie dotyczy mózgu. Dieta pełna zielonych warzyw liściastych, jagód, orzechów, produktów pełnoziarnistych i ryb – zwana dietą śródziemnomorską – wiąże się z niższym ryzykiem demencji. Badania nad podobnymi dietami, takimi jak dieta MIND, również wykazały korzyści w poprawie funkcji poznawczych.

Teraz nowe badanie wykazało, że nie chodzi tylko o to, co jesz, ale o to, co jesz razem. Taki rodzaj „sieci” żywności może zwiększać ryzyko choroby Alzheimera i innych postaci demencji. „Odkryliśmy, że większa różnorodność w diecie i większa różnorodność zdrowej żywności jest związana z mniejszą demencją” – powiedziała autorka badań Cécilia Samieri, epidemiolog z Uniwersytetu w Bordeaux we Francji. Badanie zostało opublikowane w czwartek w Neurology, czasopiśmie medycznym American Academy of Neurology.

Grupowanie żywności ma kluczowe znaczenie

W badaniu zapytano ponad 600 starszych osób z Francji o ich dietę, a następnie obserwowano je przez pięć lat podczas regularnych badań lekarskich. Pod koniec tego czasu u 209 osób rozwinęła się demencja. Kiedy badacze spojrzeli na jedzenie, które jedli, nie było dużej różnicy w poszczególnych wyborach żywności. Istniała jednak ogromna różnica w sposobie grupowania żywności przez osoby bez demencji.

Ludzie bez oznak pogorszenia funkcji poznawczych zwykle grupowali swoje jedzenie w mniejsze, bardziej zróżnicowane racje żywnościowe. Te wybory zazwyczaj obejmowały zdrowszą żywność, taką jak owoce morza, owoce i warzywa. Jednak 209 osób, u których rozwinęła się demencja, częściej łączyło wysoko przetworzone mięso, takie jak kiełbasy, wędliny i pasztety, ze skrobią, np. ziemniakami, alkoholem oraz przekąskami, takimi jak ciastka i ciasta.

Czytaj także:

10 wczesnych objawów Alzheimera. Mogą wystąpić już w średnim wieku