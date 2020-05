Dlaczego warto sięgać po rabarbar? 6 właściwości prozdrowotnych

Rabarbar należy do rodziny rdestowatych i pochodzi z Azji; do Europy trafił dzięki Marco Polo w XVI wieku. W kuchni polskiej znany jest od XVIII wieku. Co ciekawe, najczęściej rosnący w ogrodach naszych babć rabarbar zwyczajny (rabarbar ogrodowy) nie cechuje się wyjątkowymi właściwościami leczniczymi, jednak warto po niego sięgać ze względu na niską kaloryczność, dość wysokie wartości odżywcze oraz ciekawy smak.

Rabarbar – owoc czy warzywo?

Ze względu na smak rabarbar często uważany jest za owoc. W rzeczywistości, zgodnie z systematyką, zalicza się go najczęściej do warzyw. Jadalną częścią rośliny są soczyste i mięsiste ogonki liściowe, które mogą mieć różną barwę. Odmiany o zielonych ogonkach liściowych cechuje kwaskowaty smak; rabarbar z różowymi i czerwonymi ogonkami jest mniej kwaskowy, a słodycz zależna jest od intensywności barwy.

Nie każdy rabarbar ma takie same właściwości prozdrowotne…

Wyróżniamy wiele różnych odmian rabarbaru. Szczególne działanie prozdrowotne cechuje rabarbar lekarski, który jest bardzo popularny w Chinach. W naszych ogrodach najczęściej spotkamy rabarbar zwyczajny (rabarbar ogrodowy) i rabarbar kędzierzawy. W celach leczniczych wykorzystuje się przede wszystkim imponujących rozmiarów korzenie rabarbaru lekarskiego; sama roślina może osiągać kilka metrów wysokości i często przypomina swoim wyglądem drzewo.

Choć najbardziej popularne w Polsce odmiany rabarbaru nie są stosowane w medycynie naturalnej, to cechują je dość wysokie wartości odżywcze. Rabarbar zwyczajny może też okazać się pomocny przy wielu częstych dolegliwościach np. przy zaparciach, jednak musimy wiedzieć, że nie każdy może spożywać tę roślinę ze względu na to, że zawiera ona sporo szczawianów.

Rabarbar – wartości odżywcze

Rabarbar jest warzywem, które dostarcza do naszego organizmu witaminy oraz minerały; jest też bogaty w błonnik pokarmowy, dlatego poleca się jego spożywanie osobom z problemami trawiennymi, zaparciami i osobom na diecie odchudzającej. Niska kaloryczność rabarbaru – 21 kcal w 100 g – pozwala cieszyć się jego smakiem bez obaw o przybieranie na wadze. Z tego względu warto wykorzystać sezon na rabarbar i dodawać go do domowych wypieków oraz przygotować przetwory z rabarbaru np. marmoladę lub kompot.

Włączając rabarbar do swojego jadłospisu, dostarczymy do organizmu m.in.:

witaminę C,



kwas foliowy,



witaminy z grupy B,



witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, E i K),



wapń,



potas,



fosfor,



cynk,



magnez,



sód,



żelazo.

Rabarbar – właściwości zdrowotne

Rabarbar cechuje pozytywny wpływ przede wszystkim na nasz układ trawienny, jednak jego spożywanie pozwoli też uzupełnić niedobory witamin i minerałów, a także pozytywnie wpłynie m.in. na samopoczucie i wygląd cery. Co ciekawe, rabarbar, który poddamy obróbce termicznej, dostarcza do naszego organizmu rapontygeniny, czyli polifenole o działaniu przeciwnowotworowym.

Czytaj także:

Jedz te produkty, a będziesz mieć niższe ciśnienie krwi. Czy już masz je w kuchni?

6 właściwości prozdrowotnych rabarbaru

1. Rabarbar wykazuje działanie przeciwzapalne

Rabarbar należy do roślin, które pomagają w walce z toczącymi się w naszym organizmie stanami zapalnymi. Dzięki działaniu redukującemu odczyny zapalne pozwala utrzymać organizm w dobrej formie i wpływa pozytywnie na samopoczucie. Ważne: rabarbaru nie powinny jeść osoby chorujące na osteoporozę oraz kamicę nerkową!

2. Rabarbar reguluje trawienie

Błonnik pokarmowy, który dostarcza do naszego organizmu rabarbar, pobudza metabolizm i pomaga uporać się m.in. z chronicznymi zaparciami, które spowodowane są niewłaściwie zbilansowaną dietą. Co więcej, rabarbar jest naturalnym lekarstwem na krępujące wzdęcia. Ważne: rabarbaru nie należy spożywać w zbyt dużych ilościach ze względu na jego właściwości przeczyszczające.

3. Rabarbar jest źródłem fitoestrogenów

Rabarbar to roślina dostarczająca do organizmu fitohormony. Polecany jest przede wszystkim dla kobiet, które borykają się z niedoborem estrogenów m.in. w okresie menopauzy. Spożywanie rabarbaru poleca się także mężczyznom, u których zdiagnozowano przerost prostaty.

4. Rabarbar poprawia wygląd cery

Ze względu na to, że rabarbar jest źródłem fitoestrogenów oraz witamin z grupy B, okazuje się pomocny przy problemach z cerą. Świetnie radzi sobie z trądzikiem, pozwala odmłodzić, odżywić oraz rozjaśnić skórę. W celach kosmetycznych stosuje się przede wszystkim maseczkę z rabarbaru, sok z rabarbaru oraz sproszkowany korzeń tej rośliny. Dzięki zawartości kwasów rabarbar okazuje się też pomocny w walce z piegami i tzw. plamami starczymi, które są skutkiem nadmiernego opalania.

5. Rabarbar poprawia apetyt, obniża temperaturę i wspomaga organizm w walce z sezonowymi infekcjami

Dla niejadków oraz osób z osłabionym apetytem polecany jest kompot z rabarbaru, który także pomaga obniżyć gorączkę i dostarczyć do organizmu niezbędne w czasie walki z wirusami witaminy oraz minerały.

Czytaj także:

Jak wybrać w sklepie zdrowe, mrożone produkty w sklepie? Wyjaśnia dietetyk