Jakich pokarmów zabrania buddyzm? Dieta buddyjska w praktyce

Na świecie istnieje kilka form buddyzmu, w tym mahajana, therawada i wadżrajana. Każdy typ ma nieco inne interpretacje nauk Buddy, szczególnie jeśli chodzi o praktyki żywieniowe. Pięć nauk etycznych rządzi życiem buddystów. Jedna z nich zabrania odebrania życia jakiejkolwiek osobie lub zwierzęciu. Wielu buddystów interpretuje to w ten sposób, że nie powinieneś spożywać zwierząt, ponieważ wymagałoby to zabijania.

Buddyści według tej interpretacji zwykle stosują dietę lakto-wegetariańską. Oznacza to, że spożywają produkty mleczne, ale wykluczają z diety jajka, drób, ryby i mięso. Z drugiej strony niektórzy buddyści spożywają mięso i inne produkty zwierzęce, o ile zwierzęta nie są specjalnie dla nich zabijane. Niemniej jednak większość potraw uważanych za buddyjskie jest wegetariańska, mimo że nie wszystkie tradycje wymagają od świeckich wyznawców buddyzmu przestrzegania tej diety.

Czego zabrania buddyzm?

Inne etyczne nauczanie buddyzmu zabrania odurzenia alkoholem, ponieważ zamazuje umysł i może doprowadzić do złamania innych zasad religijnych. Mimo to świeccy wyznawcy religii często lekceważą to nauczanie, ponieważ niektóre tradycyjne ceremonie zawierają alkohol. Oprócz alkoholu niektórzy buddyści unikają spożywania silnie pachnących roślin, w szczególności czosnku, cebuli, szczypiorku, porów i szalotki, ponieważ uważa się, że warzywa te zwiększają pożądanie seksualne.

Żywność, której należy unikać:

Mięso: wołowina, cielęcina, wieprzowina i jagnięcina

Ryby: łosoś, śledź, dorsz, tilapia, pstrąg i tuńczyk

Jajka i drób: jajka, kurczak, indyk, kaczka, przepiórka i bażant

Ostre warzywa i przyprawy: cebula, czosnek, szalotki, szczypiorek i pory

Alkohol: piwo, wino i inne

Buddyjska dieta lakto-wegetariańska powinna zawierać różnorodne owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy i nabiał.

