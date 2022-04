3 niezwykłe właściwości cebuli, o których nie wiedziałeś. Będziesz zaskoczony

Cebula to warzywo, które można lubić lub nie. Niektóre osoby odrzuca jej charakterystyczny, ostry zapach. Warto jednak przełamać swoją niechęć i korzystać z niej częściej w kuchni, bo wartości odżywcze i zdrowotne cebuli są ogromne. Co trzeba wiedzieć na temat warzywa i dlaczego warto je jeść?

Czym jest cebula?

Cebula (inaczej cebula ogrodowa czy cebula zwyczajna) to warzywo z rodziny amarylkowatych, które należy do gatunku czosnek. W Polsce jest rośliną powszechnie uprawianą, którą od lat sadzi się w przydomowych ogródkach. Nie ma wielkich wymagań, a jej uprawa jest dość prosta. Potrzebuje żyznej i lekko wilgotnej gleby, źle toleruje nadmiernie mokre tereny. Cebule wykopuje się w sierpniu, gdy osiągną odpowiednią wielkość, a ich liście zaczną usychać i brązowieć.

Wartości odżywcze cebuli

Wartości odżywcze cebuli są potężne, ponieważ warzywo jest dobrym źródłem witaminy C. W jej składzie znajdują się również witamina A, witamina E, witaminy z grupy B i witamina K. Zawiera też wapń, kwas foliowy i żelazo. Oprócz tego jest całkiem dobrym źródłem białka.

Właściwości zdrowotne cebuli

Cebula posiada szereg właściwości zdrowotnych, ze względu na które powinno się ją włączyć do diety. Działa nie tylko jak naturalny antybiotyk, zabijając bakterie i wspomagając odporność, ale również wykazuje działanie przeciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.

Ogromną zaletą cebuli jest to, że można ją spożywać zarówno w postaci surowej (np. dodając do sałatek czy warzyw), jak i w wersji gotowanej czy pieczonej. Cebula nadaje się do nacierania mięs, przygotowania pysznych zup, sosów czy gulaszu. Podkreśla smak potraw i nadaje im wyrazistości. Stanowi cenny dodatek do rosołu, który jest uważany za zupę stawiającą na nogi w czasie przeziębienia.

1. Cebula jako antyoksydant

Cebula zawiera witaminy i mikroelementy, dzięki którym wspiera naturalne procesy zachodzące w organizmie. W jej składzie znajduje się witamina C, która jest świetnym przeciwutleniaczem i antyoksydantem, zwalczającym wolne rodniki i zapobiegającym uszkodzeniom na poziomie mikrokomórkowym. Wspomaga naczynia krwionośne, dzięki czemu korzystnie oddziałuje też na układ krążenia. Włączenie cebuli do diety może zatem nie tylko poprawić naturalną odporność organizmu (i zmniejszyć ryzyko infekcji ze względu na jej właściwości bakteriobójcze), ale również wspomóc funkcjonowanie układu krwionośnego.

2. Cebula zapobiega cukrzycy

Cebula to warzywo, które może zapobiegać rozwojowi cukrzycy. Zmniejsza poziom cukru we krwi i reguluje go, a jej regularne spożywanie może pomóc w utrzymaniu jego prawidłowego poziomu. Cebula pomaga również uregulować poziom lipidów, a zatem zapobiec hipercholesterolemii. Warto włączyć ją do diety, gdy chcemy zadbać o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki lipidowej i utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu we krwi.

3. Cebula źródłem młodości

Warzywo to zawiera również witaminę E, która nazywana jest witaminą młodości. Wspiera procesy regeneracyjne, opóźnia starzenie się skóry, stymuluje produkcję kolagenu. Dzięki temu może opóźniać procesy starzenia, wspomagać zachowanie dobrego wyglądu i prawidłowej kondycji skóry. W cebuli znajduje się również witamina A, która także pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie skóry.

