Czy osoby z zespołem jelita drażliwego mogą jeść popcorn?

Częstym stanem, który powoduje ból brzucha, jest zespół jelita drażliwego (IBS). Jest on związany z ruchami jelit lub zmianami częstotliwości i wyglądu stolca. Wpływa na około 10–14 proc. światowej populacji. Chociaż wiele osób doświadcza zaparć lub biegunki w pewnym momencie swojego życia, osoby z IBS doświadczają objawów co najmniej 1 dzień w tygodniu.

Przyczyny nie są w pełni znane i mogą różnić się w zależności od osoby. Badania sugerują, że osoby z IBS często mają zwiększoną wrażliwość jelit i zmiany interakcji jelitowo-mózgowych, ruchliwość jelit, aktywność immunologiczną i naturalne populacje bakteryjne, które składają się na mikrobiom jelitowy. Ponadto rolę mogą odgrywać stres psychiczny i społeczny, genetyka, dieta i narkotyki. Około 70–90 proc. osób z IBS stwierdza, że ​​określone pokarmy lub posiłki mogą wywoływać objawy.

Czy można jeść popcorn?

Popcorn ma bardzo wysoką zawartość błonnika pokarmowego, dostarczając 1,16 grama składnika odżywczego w 1 szklance popcornu (8 gramów). Błonnik popcornu składa się głównie z hemicelulozy, celulozy i niewielkiej ilości lignanu – co oznacza, że ​​większość błonnika jest nierozpuszczalna. Błonnik nierozpuszczalny to rodzaj błonnika, który nie jest trawiony i wciąga wodę do jelit, zwiększając objętość stolca i skracając czas potrzebny na przejście stolca przez jelita. Uważa się, że większe spożycie nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego przynosi korzyści osobom z IBS-C, czyli takim rodzajem jelita drażliwego, które charakteryzuje się zaparciami. Jednak badania na ludziach nie wykazały znaczącego efektu. Ponadto nierozpuszczalne włókno zwiększa tworzenie się gazu, co może prowadzić do gorszych objawów wzdęć u niektórych osób.

Dlatego jeśli wystąpią takie objawy, lepiej unikać żywności o wysokiej zawartości błonnika nierozpuszczalnego i zamiast tego włączyć źródła błonnikarozpuszczalnego, takie jak owies i owoce cytrusowe. Jeśli jednak nie masz problemów z żywnością zawierającą dużą ilość nierozpuszczalnego błonnika, możesz nadal cieszyć się popcornem.