Jak leczyć zespół jelita drażliwego naturalnymi sposobami?

Zespół jelita drażliwego znany także jako IBS może stanowić wyzwanie dla pacjentów i lekarzy, ponieważ objawy mogą wydawać się sprzeczne. Jeden typ charakteryzuje się częstymi biegunkami, podczas gdy inny rodzaj charakteryzuje się częstymi zaparciami. Jednak trzeci typ obejmuje oba te symptomy.

Czytaj także:

Choroba jelit, o której mało kto wie. Czyni duże spustoszenie w organizmie

Osoby z IBS mogą również odczuwać ból brzucha, gazy, wzdęcia, ból głowy i zmęczenie – ale niekoniecznie wszystkie te objawy. Te same objawy mogą wystąpić w przypadku wielu różnych zaburzeń, w tym potencjalnie niebezpiecznych infekcji, dlatego konieczna jest dokładna diagnoza.

Za przyczynę IBS zwykle uważa się brak właściwej „komunikacji” między mózgiem a jelitami. Nie jest do końca jasne, dlaczego na tej linii występują problemy, ale to powoduje, że mięśnie wyściełające przewód pokarmowy kurczą się szybciej, wolniej lub z większym natężeniem, niż powinny optymalnie. Wynikiem takiej sytuacji jest dyskomfort w jamie brzusznej i turbulencje w łazience.

Konwencjonalne środki zaradcze

Tradycyjne leczenie IBS polega na zażywaniu leków, takich jak loperamid i antybiotyk rifaksymina na biegunkę. Mogą też być tu stosowane suplementy na bazie błonnika używane również przy zaparciach. Ból brzucha można leczyć lekami przeciwskurczowymi lub nawet niskimi dawkami leków przeciwdepresyjnych.

Czytaj także:

Czym jest nadwrażliwe jelito i jak je leczyć? Wyjaśnia dietetyk

Naturalne rozwiązania

Czy to naprawdę IBS?

Przejściowe zmiany w trawieniu i wydalaniu, które są częścią codziennego życia, nie powinny być mylone z IBS. Ale jeśli przez cztery do sześciu tygodni męczy cię uporczywa lub pogarszająca się dysfunkcja jelit lub dolegliwości bólowe, możesz rzeczywiście mieć do czynienia z IBS, a być może jest to coś poważniejszego, więc pora pójść do lekarza. W przeciwnym razie warto wypróbować zmiany stylu życia.