Czy można uzależnić się od sera?

Jednym z powodów, dla których ludzie lubią ser, może być kazeina – wolno trawione białko występujące w produktach mlecznych. Kazeina stanowi większość białka w mleku, a stężenie kazeiny w serze jest jeszcze wyższe, ponieważ potrzeba około 4,5 kg mleka do wytworzenia 0,5 kg sera. Gdy trawisz kazeinę, twoje ciało rozkłada ją na mniejsze związki zwane kazomorfinami.

Kazomorfiny mogą przenikać przez barierę krew-mózg i przyłączać się do receptorów dopaminy w mózgu. To powoduje, że mózg uwalnia dopaminę, neuroprzekaźnik związany z uczuciem przyjemności i nagrody. Uważa się, że kazomorfiny mają ważny cel ewolucyjny u ssaków i wspierają silną więź między matką a dzieckiem i zapewniają, że niemowlęta piją mleko bogate w składniki odżywcze matki.

Zasadniczo, im więcej kazomorfin wpływa na działanie mózgu, tym więcej przyjemności odczuwasz. Może to prowadzić do pragnienia spożycia pokarmów, takich jak ser. Co ciekawe, żywność taka jak probiotyki, fasola fava, soja, indyk i rośliny strączkowe mogą również mieć właściwości uzależniające. To dlatego, że zawierają pewne aminokwasy i inne związki, które również wspierają produkcję dopaminy.

Inne potencjalnie uzależniające właściwości sera

Co ciekawe, wysoka zawartość tłuszczu w serze może zwiększyć głód.

Pragnienie jedzenia jest wywoływane przez część mózgu, która odpowiada za nagradzanie. Uwalnianie endorfin po jedzeniu może być szczególnie przyjemne, co prowadzi do chęci odczucia tego samego doświadczenia. Chociaż często uważa się, że głód ten pochodzi z mózgu, który próbuje uzupełnić określony składnik odżywczy, brakuje potwierdzenia z badań.

Jedno badanie na 500 osobach wykazało, że mocno przetworzone i wysokotłuszczowe produkty spożywcze, w tym sery, potęgowały bardziej uzależniające zachowania żywieniowe niż mniej przetworzone, o niższej zawartości tłuszczu. Ponadto te produkty mogą bezpośrednio wpływać na receptory przyjemności w mózgu. Może nawet istnieć tutaj element ewolucyjny, ponieważ pokarmy o wysokiej zawartości tłuszczu były prawdopodobnie sposobem na przetrwanie dla prehistorycznych ludzi. To może wyjaśniać, dlaczego niskotłuszczowe i niskokaloryczne pokarmy, takie jak owoce i warzywa, generalnie rzadziej wywołują apetyt tak często, jak przetworzone, wysokotłuszczowe.

Czy należy unikać sera?

Chociaż ser może zawierać związki o lekko uzależniających, przyjemnych właściwościach, nie zagraża zdrowiu.

Niektóre badania laboratoryjne sugerują nawet, że kazomorfiny mają korzyści zdrowotne, takie jak właściwości przeciwnowotworowe i przeciwutleniające – chociaż potrzebne są dalsze badania.

Co więcej, ser jest dobrym źródłem białka i wapnia. Niektóre rodzaje wysokotłuszczowe zawierają również sprzężony kwas linolowy (CLA), który może zmniejszać stany zapalne i poprawiać zdrowie serca. Niemniej jednak niektóre osoby mogą chcieć unikać tego produktu mlecznego.

Większość serów zawiera laktozę, cukier mleczny, którego niektórzy ludzie nie tolerują. Zawartość tłuszczów nasyconych i soli może również powodować problemy dla osób wrażliwych na tłuszcze lub z wysokim ciśnieniem krwi.

Obecne badania nie pokazują, czy niektóre rodzaje sera są bardziej uzależniające niż inne. Chociaż te wytworzone z mleka owiec lub bawołów mogą wytwarzać więcej kazomorfin z powodu ich wysokich stężeń kazeiny, żadne badania nie potwierdzają tego.

Alternatywy dla serów mlecznych

Jeśli chcesz zmniejszyć spożycie sera, substytuty w postaci sera bezmlecznego to jedna z popularnych opcji, która nie zawiera kazeiny. Te sery są odpowiednie dla diet wegańskich i nie zawierają laktozy.

Wiele alternatywnych serów powstaje z orzechów lub roślinnych zagęszczaczy, takich jak kokos. Możesz także spróbować drożdży odżywczych, których wiele osób używa w zupach, sałatkach i makaronach.

