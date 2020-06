Ser brie – ile ma kalorii i czy warto go spożywać?

Brie to wysokotłuszczowy, bogaty w składniki odżywcze ser. Zawiera białko i tłuszcz, a także kilka witamin i minerałów. Jedna porcja (28 gramów) pełnego tłuszczu brie zapewnia:

Kalorie: 100

Białko: 4 gramy

Tłuszcz całkowity: 9 gramów

Tłuszcz nasycony: 4 gramy

Węglowodany: 0 gramów

Sód: 120 mg – 5 proc. dziennej wartości (DV)

Witamina A: 6 proc. DV

Witamina B12: 20 proc DV

Ryboflawina: 11 proc wartości DV

Wapń: 10 proc DV

Większość tłuszczu w brie pochodzi z mleka krowiego. Brie jest również dobrym źródłem białka, a porcja wielkości kciuka oferuje nieco mniej białka niż średnie jajko. Oprócz licznych witamin i minerałów, brie jest dobrym źródłem zarówno ryboflawiny, jak i witaminy B12. Witaminy te odgrywają ważną rolę w wytwarzaniu energii i metabolizmie.

Ser brie dojrzewa miesiąc

Brie powstaje przez dodanie enzymu podpuszczki do mleka, wraz z solą i bakteriami znanymi jako kultury serowe. Następnie mieszaninę pozostawia się do dojrzewania przez około 1 miesiąc. Podczas dojrzewania biała pleśń tworzy skórkę sera. W przeciwieństwie do innych pleśni rosnących na żywności, ta jest całkowicie bezpieczna do spożycia. Istnieje kilka odmian brie, ponieważ można je wytwarzać z pełnego lub częściowo odtłuszczonego mleka, dojrzewającego w różnym czasie i zawierającego dodatek ziół i przypraw. Zmiany te mogą znacząco zmienić zarówno jego smak, jak i teksturę. Na przykład dłuższy okres dojrzewania powoduje, że ser jest bardziej miękki. Brie można jeść samodzielnie, ale zwykle łączy się go z chlebem, krakersami, owocami lub orzechami. Jest to prosta, elegancka przekąska. Pieczony brie zawija się w ciasto francuskie lub skrapia miodem.

Potencjalne korzyści zdrowotne

Brie zawiera białko i tłuszcz wraz z wapniem, witaminą B12 i ryboflawiną, dzięki czemu jest bardzo bogaty w składniki odżywcze. Tłuszcz i białko są związane ze zwiększonym uczuciem sytości, co może pomóc w utracie wagi i kontroli apetytu. Ponadto pełnotłusty nabiał wiąże się ze zdrowszą masą ciała i nie wydaje się on zwiększać ryzyka chorób serca. Wysoka zawartość ryboflawiny i witaminy B12 odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu energii. Wapń jest ważny dla zdrowego wzrostu kości, podczas gdy witamina A wspomaga zdrową skórę i wzrok.

Czy każdy może jeść ser brie?

Ludzie z alergią na białko mleka nie powinni jeść tego sera. Miękkie sery, takie jak brie, zawierają niewielką ilość laktozy, naturalnego cukru mlecznego. Sery są jednak ogólnie dobrze tolerowane, ponieważ duża część ich zawartości laktozy jest usuwana lub przekształcana podczas procesu produkcji. Spożywanie nadmiernych ilości może powodować wzdęcia lub zaparcia i prowadzić do spożywania dużej ilości kalorii. Kobiety w ciąży powinny unikać niepasteryzowanego brie, wytwarzanego z mleka, które nie zostało poddane procesowi podgrzewania w celu usunięcia bakterii. Może on zawierać szkodliwe bakterie, które powodują listeriozę.

