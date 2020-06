Ulubione alkohole brytyjskiej rodziny królewskiej. Kto lubi wino, a kto Jacka Danielsa?

Brytyjscy członkowie rodziny królewskiej zawsze lubili lekkie koktajle, aby móc zachować spokój i zrelaksować się po wypełnieniu wszystkich obowiązków. Bez względu na to, czy jest to kufel Guinnessa, kieliszek czerwonego wina, czy Jack Daniels, alkohol jest częścią życia publicznego i prywatnego członków rodziny królewskiej. Podczas pełnienia obowiązków członkowie rodziny królewskiej mogą popijać próbki egzotycznego napoju na zaproszenie gospodarza, ale za murami pałacu są jak zwykli ludzie, kiedy odpoczywają i odpoczywają przy wybranych drinkach. Oto ulubione napoje rodziny królewskiej.

Królowa Elżbieta: Gin z Dubonnetem

Były szef kuchni Królowej, Darren McGrady, powiedział CNN, że królowa lubi dżin i Dubonnet. Koktajl składa się z siedmiu części dżinu na trzy części Dubonneta, wraz z cytryną i lodem. Szef kuchni wyjaśnił również, że Jej Wysokość nie pije ich codziennie, jedynie na wyjątkowej okazje. Dodał, że ulubionym napojem królowej podczas kolacji jest zwykle kieliszek jej ulubionego niemieckiego słodkiego wina.

Książę Karol: szkocka whisky

Książę Karol ma tak wymagające podniebienie, jeśli chodzi o szkocką whisky single malt, że sprzedaje własną wersję ekologiczną. Wszystkie zyski trafiają do funduszu charytatywnego księcia. Na stronie internetowej napisano, że szkocka inspirowana królewską tradycją jest idealna do „delektowania się po smacznym posiłku lub przy spokojnej chwili relaksu”. Witryna księcia twierdzi, że „najlepiej jest podawać ją z niewielką ilością źródlanej wody, aby wydobyć głębię jej smaków”. Książę Walii od czasu do czasu lubi dżin z wermutem.

Księżna Camilla: wino

Camilla jest koneserem i jest prezesem brytyjskiego stowarzyszenia Vineyard. Na przyjęciu z okazji 50-lecia stowarzyszenia powiedziała: „Ludzie zawsze pytają mnie, jak się w to wszystko zaangażowałam – po pierwsze, uwielbiam wino; ale po drugie, mój ojciec był w branży winiarskiej, więc podpatrywałam osoby pijące wino i wodę raczej jak Francuzi”. Jeśli księżna potrzebuje czegoś mocniejszego, pije gin z tonikiem.

Kate i William: piwo Guinness

Przyszła para królewska lubi piwo Guinnessa. Podczas podróży pary do Irlandii na początku tego roku wzięli udział w specjalnym przyjęciu w barze Guinness Storehouse's Gravity Bar, gdzie oboje napili się piwa. William podniósł szklankę na cześć ich gospodarzy i powiedział irlandzki toast „Sláinte”. W Kensington Palace mówi się, że Kate lubi też Jacka Danielsa. Jednym z ulubionych drinków Kate Middleton jest koktajl, który serwowano w nieczynnym już londyńskim klubie Boujis, który regularnie nawiedzała, gdy spotyka się z księciem Williamem. „Crack Baby” to mieszanka wódki, szampana i soku z marakui. Ponoć tak bardzo jej się spodobał, że podali go na weselu w 2011 roku.