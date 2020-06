Swędzenie skóry po opalaniu – czy to alergia?

Długotrwałe kąpiele słoneczne nie są zdrowe dla naszej skóry. Przebywając w pełnym słońcu bez odpowiedniej ochrony, narażamy się nie tylko na poparzenia słoneczne, utratę naturalnego nawilżenia skóry i nieprzyjemny świąd oraz pieczenie, ale także zwiększamy ryzyko rozwoju czerniaka.

Świąd skóry – czy to uczulenie na słońce?

Swędzenie skóry po opalaniu rzadko związane jest z typową reakcją alergiczną, którą może wywołać np. opalanie się po niektórych lekach lub posmarowanie skóry kremem, który zawiera w swoim składzie drażniące nas alergeny. W większości przypadków świąd skóry po opalaniu związany jest z jej przesuszeniem oraz niewielkimi poparzeniami słonecznymi, które początkowo nie muszą powodować dotkliwego pieczenia. Najczęściej typowe objawy poparzenia słonecznego pojawiają się w kilka godzin po zakończeniu opalania. Wówczas skóra staje się zaczerwieniona, a delikatny świąd przechodzi w pieczenie. W przypadku poważnych poparzeń słonecznych na skórze mogą też pojawić się pęcherze wypełnione płynem surowiczym.

Alergia na słońce

Alergia na słońce może powodować różne objawy. Najczęściej towarzyszy jej świąd i drobna wysypka, która mija po kilku dniach unikania wystawiania skóry na promieniowanie słoneczne. Typowa alergia na słońce to wiosenny problem, który występuje przede wszystkim u osób z bardzo jasną karnacją. Jeżeli nie zabezpieczymy delikatnej skóry kremem z filtrem, to pierwsze opalanie może spowodować reakcję alergiczną, która nie musi pojawiać się później, kiedy nasza skóra stopniowo „przyzwyczai się” do silnego słońca.

Świąd skóry po opalaniu a reakcja fototoksyczna

Coraz częściej zdarza się, że swędzenie skóry po opalaniu jest skutkiem tzw. fotouczulenia, czyli reakcji fototoksycznej, którą wyzwala połączenie promieniowania UV z niektórymi przyjmowanymi doustnie lub aplikowanymi na skórę substancjami. Reakcja fototoksyczna doprowadza m.in. do pojawienia się na skórze trudnych do usunięcia przebarwień, zaczerwienienia oraz świądu; w skrajnych przypadkach może spowodować rozległy stan zapalny, któremu towarzyszy nadmierne złuszczanie się skóry.

Fotouczulenie powodują niektóre leki, pokarmy, zioła i składniki kosmetyków. Dla przykładu jedną z częstych przyczyn fotouczulenia jest posmarowanie skóry przed opalaniem lub aktywnością na słońcu kremem bądź balsamem z kwasami owocowymi.

Ważne: przyjmując leki (nawet dostępne bez recepty tabletki przeciwbólowe), powinniśmy zapoznać się z ulotką i sprawdzić, czy kuracja nie jest obarczona ryzykiem wystąpienia reakcji fototoksycznej.

Uczulenie słoneczne – jak go uniknąć?

Uczulenie na słońce najczęściej pojawia się już w dzieciństwie, a jego objawy nawracają po każdym opalaniu lub przebywaniu na słońcu. Znacznie częściej mamy do czynienia z alergią kontaktową, którą powodują składniki kosmetyków do opalania, dlatego powinniśmy czytać etykiety kupowanych produktów i wybierać te o jak najbardziej naturalnym składzie. Warto pamiętać, że nawet w cieniu do naszej skóry docierają szkodliwe promienie UV, które są przyczyną raka skóry. Aby bezpiecznie się opalać, powinniśmy stosować krem z wysokim filtrem i aplikować go na skórę zgodnie z zaleceniami producenta. Jednorazowa aplikacja kremu to za mało, aby zyskać ochronę przed promieniami UV – kremy ochronne powinny być nanoszone na skórę po każdej kąpieli oraz co trzy godziny w czasie przebywania na słońcu.

Podsumowując, swędzenie skóry po opalaniu jest najczęściej skutkiem jej przesuszenia w wyniku działania promieniowania UV i wysokiej temperatury. Uporczywy świąd może być też objawem stanu zapalnego, który związany jest z uszkodzeniem skóry przez promieniowanie UV. Typowej alergii na słońce oprócz świądu towarzyszy najczęściej wysypka lub pokrzywka.

Ważne: w przypadku pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości skórnych po opalaniu, które utrzymują się dłużej niż kilka godzin oraz towarzyszą im inne objawy np. złuszczanie się skóry, pęcherze na skórze i ból, trzeba skonsultować się z dermatologiem.

Czytaj także:

Czy istnieje uczulenie na słońce? Fakty o alergii, które warto znać