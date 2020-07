Składniki odżywcze w mikroalgach. Przyjazna dla środowiska alternatywa dla ryb?

Mikroalgi były przedmiotem kilku dziesięcioleci badań – początkowo jako surowiec do paliw alternatywnych, a ostatnio jako źródło składników odżywczych w diecie człowieka. Są produkowane głównie w otwartych stawach w Azji; stawy te są jednak narażone na potencjalne zanieczyszczenie. Ponadto niektóre gatunki glonów są łatwiejsze do uprawy w systemach zamkniętych, tak zwanych fotobioreaktorach. „Chcieliśmy dowiedzieć się, czy mikroalgi wytwarzane w fotobioreaktorach w Niemczech mogłyby zapewnić bardziej przyjazne dla środowiska źródło niezbędnych składników odżywczych niż ryby”, mówi Susann Schade z Instytutu Nauk Rolniczych i Żywieniowych w MLU. Do tej pory fotobioreaktory były zwykle porównywane tylko z uprawami w stawach i często osiągały gorsze wyniki ze względu na ich większy wpływ na środowisko.

Warto postawić na mikroalgi

Do swoich badań naukowcy opracowali model do określania oddziaływań środowiska na lokalizację. „Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było porównanie śladu węglowego składników odżywczych z mikroalg i ryb. Przeanalizowaliśmy także, o ile oba źródła żywności zwiększają zakwaszenie i eutrofizację w zbiornikach wodnych” – wyjaśnia dr Toni Meier, szef biura innowacji nutriCARD z MLU. Naukowcy byli w stanie wykazać, że hodowla mikroglonów ma podobny wpływ na środowisko jak produkcja ryb. „Jeśli jednak porównamy wpływ na środowisko w stosunku do ilości wytwarzanych kwasów tłuszczowych omega-3, ryby z akwakultury wypadają znacznie gorzej”, mówi Schade. Jedną z zalet uprawy glonów jest niskie zużycie ziemi; można stosować nawet gleby bezpłodne. W przeciwieństwie, zarówno otwarte stawy, jak i uprawa pasz dla akwakultury wymagają bardzo dużych obszarów. W szczególności gatunki ryb, które są popularne w Niemczech, takie jak łosoś i panga, są produkowane głównie w akwakulturze i dlatego wywierają znaczną presję na środowisko. Jednak nawet połowy dzikiego rdzawca na Alasce miały gorsze wartości niż mikroalgi dla wszystkich wskaźników środowiskowych.

„Mikroalgi nie powinny i nie mogą całkowicie zastąpić ryb jako źródła pożywienia. Jeśli jednak mikroalgi mogłyby zostać uznane za zwykłe pożywienie, byłoby to kolejne doskonałe przyjazne dla środowiska źródło długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3” – wyjaśnia Meier. Kilka glonów jest już używanych jako suplement diety w postaci proszku lub tabletek oraz jako dodatek do żywności, takiej jak makaron lub płatki zbożowe. Byłby to sposób na zmniejszenie obecnej luki w globalnej podaży kwasów tłuszczowych omega-3. Jednocześnie przyniosłoby znaczną ulgę oceanom świata.

