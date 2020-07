7 składników odżywczych, których nie pozyskasz z roślin. Przestroga dla wegan!

Diety wegańskie i wegetariańskie to bardzo zdrowe sposoby odżywiania się. Są one powiązane z wieloma korzyściami zdrowotnymi i niższym ryzykiem nadwagi, chorób serca, a nawet niektórych rodzajów raka.

Weganizm jest definiowany jako sposób życia, który próbuje wykluczyć wszelkie formy wykorzystywania zwierząt i okrucieństwa, czy to w odniesieniu do żywności, odzieży czy jakiegokolwiek innego celu. Z tych powodów dieta wegańska pozbawiona jest wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, a zatem również mięsa, jajek i nabiału. Ludzie wybierają dietę wegańską z różnych powodów. Zazwyczaj obejmują one od etyki po kwestie środowiskowe, ale mogą też wynikać z chęci poprawy zdrowia.

Jednak niektóre składniki odżywcze są trudne lub niemożliwe do uzyskania w odpowiednich ilościach z pokarmów roślinnych. Dlatego bardzo ważne jest, aby być świadomym i uzupełniać je, aby zachować zdrowie lub sprawność fizyczną.

Poniżej znajdziesz 7 składników odżywczych, których często brakuje w diecie wegetariańskiej i wegańskiej.