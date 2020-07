Naukowcy ostrzegają przed słodzonymi napojami alkoholowymi

Nic dziwnego, że cukier w słodzonych drinkach pomaga zamaskować smak alkoholu i uczynić go bardziej atrakcyjnym dla początkujących konsumentów, w tym młodych ludzi.

Opierając się na pierwszym badaniu dotyczącym roli syropu kukurydzianego o wysokiej zawartości fruktozy – głównego składnika większości drinków – profesor z University of Guelph sugeruje, że te słodzone napoje mogą w rzeczywistości promować szkodliwe spożycie alkoholu.

Wyniki powinny wzbudzić ostrożność, zwłaszcza wśród pijących w wieku uniwersyteckim i ich rodziców, co do potencjału tech napojów do zachęcania do spożywania innych napojów alkoholowych – powiedział profesor psychologii Francesco Leri.

„Im więcej słodzonych napojów pije nastolatek, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie pić niesłodzony alkohol w przyszłości” – powiedział Leri, który przeprowadził badanie.

Słodkie alkohole promują uzależnienie?

Jak w przypadku wcześniejszych badań nad wpływem słodzonych napojów alkoholowych na zachowania związane z piciem u nastolatków, badania te sugerują, że mogą one być formą wprowadzenia do świata alkoholi. Inni badacze odkryli, że substancje słodzące, takie jak sacharoza i glukoza, zachęcają szczury do picia większej ilości alkoholu.

Opublikowane niedawno jest pierwszym, które dotyczy skutków działania wysokofruktozowego syropu kukurydzianego (HFCS), który stanowi około jednej czwartej objętości wielu słodzonych napojów alkoholowych.

„Większość szczurów dobrowolnie nie pije alkoholu. W chwili, gdy dodaliśmy HFCS, nastąpił ogromny wzrost spożycia” – powiedział Leri.

Napoje zawierające 10% alkoholu i 25% syropu kukurydzianego zachęcały niektóre szczury do wypicia ilości odpowiadającej przeciętnemu dorosłemu człowiekowi wypijającemu 4,5 piwa w 30 minut. Chociaż naukowcy nie zmierzyli poziomu alkoholu we krwi, jego spożycie spowodowałoby, że poziom alkoholu we krwi u ludzi wzrósłby do ilości „upijania się”.

Mieszanie alkoholu z sacharyną (bezkaloryczną substancją słodzącą) również spowodowało większe spożycie, ale mniej niż w przypadku HFCS.

We wcześniejszych badaniach Leri przyjrzał się wpływowi HFCS na mózg. Tym razem chciał zobaczyć, jak substancje słodzące mogą wpływać na spożycie innych uzależniających narkotyków, takich jak alkohol.

Powiedział, że ktoś pijący słodzone drinki może przyzwyczaić się do smaku alkoholu, nawet jeśli początkowo nie lubił tego ostatniego.

