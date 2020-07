Eksperci: Mężczyźni powinni ograniczyć alkohol do jednego drinka dziennie

Maksymalnie jeden drink dziennie – to nowe rady, które podają eksperci w ramach wytycznych żywieniowych dla Amerykanów, które mają zostać zaktualizowane jeszcze w tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat. Obecne wytyczne podają, że mężczyźni powinni ograniczyć się do dwóch drinków dziennie, a kobiety do jednego. Ta rada obowiązuje od 1990 roku.

W opublikowanym w środę raporcie komisja ekspertów zauważyła, że ​​nie ma wystarczających dowodów na poparcie różnych zaleceń dotyczących alkoholu dla mężczyzn i kobiet, a badania przemawiają za zaostrzeniem limitu dla mężczyzn. Amerykańskie agencje zajmujące się zdrowiem, które wydają wytyczne żywieniowe, nie są zobowiązane do przyjmowania zaleceń komisji.

Mniej alkoholu – z pożytkiem dla zdrowia

– Nasze zdrowie byłoby lepsze, gdyby ludzie na ogół pili mniej – powiedział dr Timothy Naimi, badacz alkoholu na Uniwersytecie Bostońskim i jeden z ekspertów w komitecie zwołanym przez urzędników federalnych.

Proponowana rada nie powinna być interpretowana w ten sposób, że niewypicie drinka w czwartek oznacza, że ​​w piątek można wypić dwa. Jeden drink to równowartość około 350 ml piwa, 150 ml wina lub kieliszka wódki.

Porada oparta jest na powiązaniach, które naukowcy zaobserwowali między nawykami picia a wszystkimi przyczynami śmierci, w tym chorobami serca, rakiem i wypadkami samochodowymi, a nie na konkretnych szkodach fizycznych, jakie może powodować alkohol. Takie badania obserwacyjne, powszechne w naukach o żywności i żywieniu, nie pozwalają ustalić związku przyczynowo-skutkowego, ale często są najlepszymi dostępnymi dowodami, więc eksperci wykorzystują je, aby udzielić wskazówek.

W przypadku alkoholu Naimi powiedział, że wypijanie dwóch drinków dziennie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmierci w porównaniu z jednym drinkiem dziennie. Powiedział, że wzrost był niewielki, ale wystarczająco znaczący, aby komisja zaleciła aktualizację porady.

Nie jest jasne, czy proponowana nowa rada wpłynie na ludzkie zachowanie. Wielu Amerykanów już przekracza obecne zalecenia dotyczące limitów picia alkoholu. Mimo to Naimi twierdzi, że większość ludzi mogłaby ogólnie odnieść korzyści z jakiejkolwiek redukcji alkoholu, nawet jeśli spożycie nie mieści się nadal w zalecanych granicach.

Dążenie do zmiany zachowań

W raporcie zauważono, że wytyczne mogą mieć charakter aspiracyjny, ale są ważne z powodu „stymulowania myślenia o zmianie zachowania”.

– Wytyczne opierają się na ogólnym stanie zdrowia populacji, a indywidualne ryzyko związane z piciem może się różnić w zależności od różnych czynników i nawyków zdrowotnych – powiedział dr Dariush Mozaffarian, profesor żywienia na Uniwersytecie Tufts.

Mozaffarian zauważył również, że wiele osób błędnie interpretuje obecne rady, mówiąc, że należy wypijać jeden lub dwa drinki dziennie. Limity są przeznaczone dla osób, które już piją. Wytyczne mówią, że ci, którzy nie piją, nie powinni zaczynać.

Inne zmiany rekomendowane przez komisję to zaostrzenie limitu dodawanych cukrów do mniej niż 6% kalorii – z poprzedniego limitu 10%. Oczekuje się, że urzędnicy federalni wydadzą zaktualizowane wytyczne do końca roku, po rozważeniu publicznych komentarzy i wkładu innych agencji.

