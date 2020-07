Czy jedzenie czereśni razem z pestkami jest niebezpieczne?

Czereśnie to smaczne i zdrowe letnie owoce. Możemy spożywać je na surowo oraz po przetworzeniu np. po dodaniu do domowych kompotów na zimę, które doskonale gaszą pragnienie i pozwalają poczuć smak lata, kiedy sezon na czereśnie minie. Niestety, owoce te oprócz witamin i minerałów mogą także dostarczać do naszego organizmu szkodliwe substancje, które kryją się we wnętrzu ich pestek.

Czy można jeść czereśnie z pestkami?

Czereśnie spożywamy zarówno na surowo, jak i po przetworzeniu np. w pierogach, ciastach, kompotach oraz konfiturach. Nie zawsze usuwamy z nich pestki, co może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Czereśnie należą do grupy owoców jednopestkowych. Do tej samej grupy należą także kojarzone z latem morele, śliwki, brzoskwinie i wiśnie. Delektujemy się ich smakiem przez krótki czas, jednak łakomstwo może zakończyć się dla nas tragicznie. Szczególną ostrożność trzeba zachować, podając owoce jednopestkowe dzieciom – mogą one nie tylko zadławić się pestką, ale także są bardziej narażone na zatrucie znajdującymi się w niej związkami.

Owoce jednopestkowe – to musisz o nich wiedzieć!

W większości słodkie (z wyjątkiem wiśni) owoce jednopestkowe to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów. Słyną one także ze swoich prozdrowotnych właściwości, jednak nie oznacza to, że możemy jeść je razem z pestkami.

W pestkach czereśni i innych owoców, nie tylko owoców jednopestkowych, znajduje się amigdalina, która może doprowadzić do ostrego zatrucia oraz śmierci. Na powikłania związane ze spożywaniem pestek owoców jednopestkowych szczególnie narażone są małe dzieci ze względu na niewielką masę ciała, amigdalina szybciej działa na organizm najmłodszych, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia.

Od dłuższego czasu trwa kampania na temat szkodliwości gorzkich jąder pestek moreli, które polecane są jako lek na wiele dolegliwości zdrowotnych, także na raka. I w tym przypadku mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem, jakim jest amigdalina. Związkiem powstającym podczas rozkładu amigdaliny jest cyjanowodór – jedna z najsilniejszych trucizn. Spożywając owoce z pestkami, możemy doprowadzić do ostrego zatrucia organizmu, choć zdarza się ono dość rzadko. Nie oznacza to, że jesteśmy w pełni bezpieczni. Niebezpieczne może być także spożywanie przetworów z owoców, które zawierają pestki. Nie bez przyczyny nasze babcie drylowały czereśnie, wiśnie, śliwki i inne owoce jednopestkowe przed przygotowywaniem np. kompotu. Podczas obróbki termicznej do przetworów mogą dostać się niewielkie ilości cyjanowodoru. Podobnie jest w przypadku przygotowywanych z owoców jednopestkowych nalewek i domowych win.

Natura potrafi się bronić…

Trujące lub powodujące dolegliwości zdrowotne związki w pestkach owoców mają chronić nasiona przed zjedzeniem przez zwierzęta. W ten sposób natura broni się przed łakomczuchami mogącymi zagrozić konkretnym gatunkom roślin. Człowiek nie jest jej celem, jednak czasami bywa nieświadomą ofiarą. Przykładem może być Brytyjczyk, o którym jakiś czas temu zrobiło się głośno na całym świecie. Przez swoją ciekawość o mało nie stracił życia, bo postanowił zjeść sporą ilość pestek wiśni, które wcześniej pozbawił twardej osłonki. Zapłacił za to dość wysoką cenę, bo zatruł się cyjankiem i tylko dzięki szybkiej reakcji lekarzy uniknął śmierci.

Podsumowując, jedzenie czereśni z pestkami może doprowadzić do zatrucia cyjankiem. Szczególnie niebezpieczne jest spożywanie uszkodzonych lub pozbawionych twardej osłonki jąder pestek. Po ich zjedzeniu mogą pojawić się różne dolegliwości zdrowotne, które są zależne od przyjętej dawki trucizny. W najlepszym przypadku mogą dokuczać nam bóle brzucha i niestrawność; w najgorszym ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości oraz utrata przytomności i śmierć.