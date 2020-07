Korzeń łopianu – dlaczego jest dobry dla zdrowia? Oto 5 powodów

Występujący w Azji Północnej i Europie korzeń łopianu stał się rośliną wykorzystywaną w wielu kulturach do celów leczniczych. Przypomina marchewkę lub pasternak. I – podobnie jak marchewka czy pasternak – korzyści ze spożywania korzenia łopianu są obfite.

– Korzeń łopianu to część rośliny bardziej naukowo znanej jako Arcticum – mówi Noah Rubinstein, zielarz i główny dyrektor kliniki Yinova Center w Nowym Jorku. – Jedną z fajnych rzeczy w tradycyjnej medycynie ziołowej jest to, że różne części rośliny mają różne korzyści terapeutyczne.

– Uważa się, że korzenie stosowane w medycynie chińskiej [jak łopian] odżywiają i leczą na najgłębszych poziomach, ponieważ pochodzą z gleby –mówi ekspert medycyny chińskiej i zielarz Tsao-Lin Moy z Los Angeles, założyciel Integrative Healing Arts w Nowym Jorku. – Są rezerwuarem minerałów i witamin, ponieważ wchłaniają je bezpośrednio z ziemi.

Pożywienie i lekarstwo jednocześnie

– Korzeń łopianu to zarówno pożywienie, jak i lekarstwo – dodaje Moy. – W medycynie chińskiej nazywa się on Niu Bang, a nasiona Niu Bang Zi są używane do leczenia stanów takich jak gorączka, kaszel i bolesne, zaczerwienione gardło. Jest również uważany za podstawowy pokarm i można go znaleźć w azjatyckich sklepach spożywczych w pobliżu pasternaku i rzepy.

Eksperci przedstawili korzyści płynące ze spożywania korzenia łopianu, możliwe skutki uboczne związane z tą rośliną oraz to, jak stosować łopian w herbatach, jedzeniu, a nawet w pielęgnacji skóry.

