Ile czasu musi minąć, żeby antybiotyk zaczął działać?

Antybiotyk to lek stosowany w celu zwalczenia infekcji bakteryjnych. Nie działa on na wirusy, dlatego w przypadku wielu chorób konieczne jest przeprowadzenie badań, które pozwolą określić, jaki rodzaj patogenu powoduje objawy chorobowe. Antybiotyki to szczególna grupa leków, które trzeba odpowiednio dawkować i stosować przez ustalony czas. Jak szybko działa antybiotyk?

Nie każda infekcja jest wskazaniem do przyjmowania antybiotyków. Lekarze przestrzegają przed niepotrzebnym stosowaniem tych leków ze względu na zagrożenie, jakim jest uodparnianie się chorobotwórczych bakterii na działanie farmaceutyków. Niestety, czasami antybiotykoterapia jest niezbędna i wówczas należy przestrzegać wskazań lekarza, przyjmując lek przez określoną liczbę dni, nawet gdy objawy chorobowe ustąpią. Kiedy stosuje się antybiotyki? Wskazaniem do przyjmowania antybiotyku jest infekcja bakteryjna. Może być ona m.in. powikłaniem infekcji wirusowej, która nie była odpowiednio leczona, jednak o tym, że należy przyjmować antybiotyk, zawsze decyduje lekarz. Nigdy nie należy przyjmować antybiotyku na własną rękę w celu szybszego pokonania np. przeziębienia lub grypy. Antybiotyki nie działają na wirusy, a ich nadużywanie zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań i prowadzi do braku skuteczności leczenia w sytuacji, gdy zastosowanie antybiotyku okaże się koniecznością. Antybiotyki niszczą nie tylko chorobotwórcze bakterie, ale także pożyteczną mikroflorę jelitową, dlatego ich nadużywanie często prowadzi do infekcji grzybiczych i wiąże się z osłabieniem odporności organizmu, co skutkuje nawracającymi infekcjami. Ważne: antybiotyki stosuje się jedynie w leczeniu przyczynowym, czyli mającym na celu wyleczenie konkretnej choroby. Profilaktyczne stosowanie antybiotyków (z wyjątkiem szczególnych przypadków np. u pacjentów po skomplikowanych operacjach chirurgicznych) jest niebezpieczne dla zdrowia. Rodzaje antybiotyków Wyróżnia się wiele rodzajów antybiotyków, które cechuje szerokie spectrum działania oraz aktywność w kierunku jednego lub kilku rodzajów bakterii. Wyróżniamy też kilka rodzajów leczenia antybiotykami, które stosuje się w konkretnych przypadkach m.in.: leczenie celowane – poprzedzone wykonaniem badań mających na celu określenie rodzaju chorobotwórczej bakterii oraz jej odporności na działanie konkretnego leku,



leczenie empiryczne – stosowane w nagłych przypadkach, kiedy nie ma czasu na wykonanie posiewu i antybiogramu,



leczenie skojarzone – polega na stosowaniu kilku antybiotyków jednocześnie w celu szybkiego zwalczenia zakażenia i zmniejszenia ryzyka uodpornienia się bakterii na działanie jednego antybiotyku. W antybiotykoterapii stosuje się antybiotyki bakteriobójcze i antybiotyki bakteriostatyczne. Antybiotyk bakteriobójczy niszczy chorobotwórcze bakterie, co pozwala na zatrzymanie procesu chorobowego i wyleczenie pacjenta. Antybiotyk bakteriostatyczny ma za zadanie uniemożliwić nadmierne namnażanie się chorobotwórczych bakterii, które często stanowią niezbędny element mikroflory, jednak w nadmiarze prowadzą do choroby. Ile czasu musi minąć, żeby antybiotyk zaczął działać? Po jakim czasie antybiotyk zaczyna działać? To zależy od rodzaju bakterii oraz rodzaju antybiotyku. Antybiotyki bakteriobójcze cechuje bardzo szybkie działanie, które pozwala już po kilkunastu godzinach zauważyć poprawę stanu pacjenta. Dobrym przykładem są tutaj antybiotyki stosowane w czasie leczenia zapalenia oskrzeli lub anginy u dzieci – już po dwóch dawkach leku można zauważyć, że gorączka zaczyna spadać, a maluch czuje się lepiej. Antybiotyki bakteriostatyczne działają nieco wolniej. Nie są one tak silne, jak leki bakteriobójcze, więc pierwsze efekty ich działania można zauważyć po 3-4 dniach stosowania. Ważne: antybiotyki trzeba przyjmować zgodnie z zaleceniami, bo tylko wówczas ich działanie jest skuteczne. Trzeba pamiętać o przestrzeganiu pory przyjmowania leku (najczęściej co 12 godzin) oraz o tym, czy musimy go wziąć przed, w trakcie, czy po posiłku. To niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Czytaj także:

