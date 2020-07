7 nasion, które powinieneś jeść. Mają fantastyczne działanie zdrowotne

Nasiona zawierają wszystkie materiały wyjściowe niezbędne do rozwinięcia się w złożone rośliny. Z tego powodu są niezwykle pożywne. Nasiona są świetnym źródłem błonnika. Zawierają również zdrowe tłuszcze jednonienasycone, tłuszcze wielonienasycone oraz wiele ważnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Nasiona spożywane w ramach zdrowej diety mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi, cholesterol i ciśnienie krwi.

Nasiona Chia

Te nasiona są najbardziej znane jako superfoods i nie bez powodu. Zaledwie 2 łyżki stołowe nasion chia zawiera prawie 10 gramów błonnika. Zmielone w blenderze nasiona chia tworzą idealną chrupiącą polewę do jogurtu lub warzyw. Po namoczeniu ich w płynie, takim jak sok lub mleko migdałowe, stają się miękkie i są podstawą puddingu.

Dziki ryż

Niespodzianka. Dziki ryż w ogóle nie jest ryżem – to właściwie ziarno trawy. Jest bogatszy w białko niż inne produkty pełnoziarniste i ma dużo więcej przeciwutleniaczy niż biały ryż. Dostarcza również kwasu foliowego, magnezu, fosforu, cynku, witaminy B6 i niacyny. Gotuje się delikatnie i puszysto w pilawie ryżowym, a ciepłe ziarna są pożywnym dodatkiem do zielonych sałatek.

Nasiona granatu

Nazywane również łupinkami, są to słodkie, podobne do klejnotów pestki, które usuwasz z wnętrza owocu. Są bogate w witaminę C i przeciwutleniacze. Pełna filiżanka nasion granatu ma tylko 130 kalorii, dzięki czemu jest dobra na lekką przekąskę. Wrzucone do sałatki lub dania pełnoziarnistego dodają soczystego smaku i koloru do twojego talerza obiadowego.

Danie z komosy ryżowej

Jeśli szukasz zdrowych źródeł białka, komosa ryżowa będzie odpowiednia. Ziarno zawiera 8 gramów białka na filiżankę. Gotuje się jak ryż i może zastąpić makaron i inne zboża w wielu twoich ulubionych potrawach. Możesz również użyć jej jako bezglutenowej panierki do dań takich jak paluszki z kurczaka. Zrób porcję komosy ryżowej zamiast płatków owsianych, która rozpocznie dzień z większą ilością białka, błonnika i żelaza.

Sałatka z nasion lnu

Jeśli nie jesz wystarczającej ilości ryb, dodanie lnu do diety może pomóc ci uzyskać kwasy tłuszczowe omega-3, zdrowe tłuszcze, które są dobre dla serca. Jest to najlepsze źródło roślinne tego ważnego składnika odżywczego, a także zapewnia dobrą dawkę błonnika. Kiedy nasiona są mielone na mączkę lnianą, mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Len ma przyjemny, orzechowy smak. Dodaj miarkę do płatków owsianych, ciasta na naleśniki lub sałatek.

Ziarna słonecznika

Te delikatne ziarna są tak samo zdrowe, jak i smaczne. Porcja zawiera około połowy dziennej dawki witaminy E. Są również bogate w zdrowe tłuszcze. Dodaj je do następnej partii burgerów wegetariańskich, aby uzyskać dodatkowy smak i wartości odżywcze. Pestki słonecznika są również doskonałym dodatkiem do porannego smoothie. I oczywiście możesz je po prostu podjadać zaraz po wyjęciu z torby.

Ziarenka sezamu

Ziarno sezamu jest jednym z najbardziej wszechstronnych składników. Olej sezamowy to dobry wybór do sosów sałatkowych, jest bogaty w rodzaj kwasów tłuszczowych, które mogą obniżać poziom złego cholesterolu. Zmielone na pastę ziarenka zamieniają się w tahini, masło orzechowe dla alergików na orzechy. Nasiona są bogate w błonnik i białko. Dodają chrupkości i smaku frytkom warzywnym.