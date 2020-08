Co się dzieje z ciałem, gdy jesz zbyt dużo mięsa?

Dietetyczka Dena Champion z Ohio State University Wexner Medical Center wyjaśnia, co dokładnie może się stać, jeśli jesz zbyt dużo mięsa i oferuje wskazówki, jak zmniejszyć ogólne spożycie. Chociaż ​​nie ma minimalnej ilości mięsa, którą można zjeść każdego dnia, nie trzeba go jeść też w ogóle.

Jeśli zdecydujesz się jeść mięso, nie powinno to być „gwiazdą” talerza. Zamiast tego spożywaj przede wszystkim pokarmy pochodzące ze źródeł roślinnych (warzywa i rośliny strączkowe). Idealnie, jeśli jedna czwarta posiłku to produkty pełnoziarniste, jedna czwarta białko (chude mięso lub białko na bazie roślin), a połowa warzywa. „Zapewnia to duże ilości błonnika, fitochemikaliów i przeciwutleniaczy ważnych dla dobrego zdrowia” – mówi Champion.

Potencjalne skutki uboczne zbyt dużej ilości mięsa w diecie

Mięso jest naturalnie sycące, ponieważ jest bogate w białko. Jednak nie zawiera błonnika i minerałów, witamin i przeciwutleniaczy. Dlatego jeśli jesz więcej mięsa niż innych pokarmów roślinnych, które zawierają te niezbędne składniki odżywcze, tracisz możliwość urozmaicenia diety. Zamiast czerwonego mięsa, które często jest obfite w tłuszcze nasycone, wybierz chudsze białko zwierzęce, takie jak drób. „Osoby, które koncentrują się na diecie roślinnej składającej się z pełnowartościowej żywności, warzyw, orzechów i nasion, są ogólnie zdrowsze niż osoby na diecie bogatej w mięso” – mówi Champion. „Obejmuje to niższe wskaźniki zachorowań na raka, otyłość, choroby serca i inne”.

Dodaje, że wielu jej pacjentów czuje się znacznie lepiej, gdy jedzą więcej roślin niż mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, takich jak jajka i ser. Oczywiście jedną z korzyści płynących z włączenia większej ilości warzyw do diety jest to, że może wspomagać regularne wypróżnienia i ogólnie zmniejszyć problemy trawienne.

Czytaj także:

Kompletny przewodnik po diecie wegańskiej dla początkujących