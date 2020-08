Dlaczego warto jeść agrest i porzeczkę? Letnie owoce i ich cudowne właściwości

Kojarzące się z czasem beztroskiego dzieciństwa owoce letnie to prawdziwa bomba witaminowa. Dzięki nim możemy nie tylko przypomnieć sobie dawno zapomniane smaki np. domowych kompotów lub dżemów, ale także uzupełnić niedobory składników odżywczych. Warto poświęcić trochę czasu i posadzić kilka krzaków agrestu, porzeczek, malin oraz poziomek we własnym ogrodzie lub w pojemnikach na balkonie, aby móc korzystać z właściwości zdrowych w pełni naturalnych owoców.

Moc zdrowia ukryta w letnich owocach

Letnie owoce dostarczają do naszego organizmu wiele cennych substancji odżywczych. Są bogate w witaminy m.in. witaminę C oraz minerały, a także błonnik pokarmowy. Większość z nich aktywnie wspiera nasz organizm i pomaga usprawnić jego funkcjonowanie. W agreście znajdziemy m.in. wspomagające trawienie kwasy owocowe, niezbędny dla zdrowia serca potas, kojące nerwy witaminy z grupy B, magnez oraz pomagające walczyć ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu pektyny. Nie mniej wartościowe pod względem odżywczym są porzeczki. Czarna porzeczka to prawdziwy „eliksir” odporności, czerwona porzeczka doskonale redukuje zaparcia, a biała jest niskokaloryczną bombą witaminową. Co więcej, wszystkie letnie owoce są źródłem naturalnych antyoksydantów, które aktywnie walczą z wolnymi rodnikami tlenowymi.

Dlaczego warto jeść agrest?

Agrest to jeden z nieco zapomnianych owoców. Będąc dziećmi, jedliśmy go prosto z krzaka razem ze skórką. W takiej postaci jest najzdrowszy, choć można z niego także przygotować przetwory na zimę. Sposobem na zachowanie wszystkich wartości odżywczych agrestu jest jego mrożenie - dzięki temu nawet zimą będziemy mogli korzystać z jego prozdrowotnych właściwości.

Właściwości zdrowotne agrestu

Agrest to cenne źródło witamin, minerałów, antyoksydantów, pektyn oraz związków o działaniu przeciwzapalnym. Dzięki błonnikowi pokarmowemu oraz kwasom owocowym doskonale wpływa na nasz układ pokarmowy, redukując uporczywe zaparcia. Co więcej, dostarczane do naszego organizmu wraz z owocami agrestu potas i magnez wspierają pracę serca i chronią przed nadciśnieniem. Pektyny, czyli jeden z rodzajów błonnika, pomagają redukować złogi cholesterolowe i chronią przed miażdżycą.

Zjedzenie kilku garści agrestu dziennie dobroczynnie wpływa na nasze stawy, redukuje objawy dny moczanowej oraz pomaga walczyć z przewlekłymi stanami zapalnymi w organizmie, które są jedną z przyczyn nowotworów. Warto wiedzieć, że agrest koi nerwy i pomaga wyciszyć się przed snem.

Dlaczego warto jeść porzeczki?

Porzeczki, choć nie są wyjątkowo słodkie, mają wiele cennych właściwości leczniczych. Dostarczają do naszego organizmu witaminę C, której najwięcej jest w czarnych porzeczkach. Czarne porzeczki to także niezastąpione źródło antocyjanów, które zmniejszają stres oksydacyjny i chronią przed rakiem. Co więcej, porzeczki są cennym źródłem witamin z grupy B, błonnika pokarmowego, a także jodu i boru oraz związków poprawiających wygląd skóry i włosów.

Porzeczki - właściwości lecznicze

Właściwości lecznicze porzeczek są związane z ich rodzajem. Czarna porzeczka ma najwięcej witaminy C - jedna garść owoców zaspokaja dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu na tę witaminę. Witamina C z porzeczek doskonale wzmacnia odporność i chroni przed częstymi infekcjami. Co więcej, czarne porzeczki to doskonałe źródło redukujących wolne rodniki antocyjanów oraz kwasów owocowych, które regulują procesy trawienne i poprawiają apetyt, dzięki czemu porzeczki polecane są dla niejadków i seniorów, u których występuje spadek apetytu.

Sok i syrop z czarnej porzeczki to naturalne leki na jesienne i zimowe infekcje - pomagają obniżyć gorączkę i mobilizują organizm do walki z infekcją.

Nie mniej wartościowa jest czerwona porzeczka. Choć ma nieco mniej witaminy C i antocyjanów, to dostarcza do naszego organizmu witaminy z grupy B, żelazo i wapń. Czerwona porzeczka poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, redukuje zaparcia, działa napotnie i przeciwzapalnie oraz wspomaga regenerację wątroby.

Biała porzeczka przez wiele osób uważana jest za „brzydszą siostrę” porzeczki czerwonej. W rzeczywistości dostarcza do naszego organizmu witaminy i minerały w ilościach podobnych, jak porzeczki czerwone i czarne, a na dodatek ma znacznie mniej kalorii. Minusem w tym przypadku jest mniejsza zawartość naturalnych antyoksydantów.