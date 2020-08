5 zdrowotnych właściwości jagód. Sięgnij po te owoce, póki trwa sezon!

Kurkuma, jarmuż, matcha, granat… wszystkie te produkty są bogate w przeciwutleniacze i składniki odżywcze, które, jak wykazano, są korzystne dla zdrowia ludzkiego. Ale jest jedna niedoceniana bohaterka, której nie poświęca się tyle uwagi. Nazywa się... jagoda.

Czy jagody są lepsze od borówek?

Nie daj się zmylić – jagody są podobne do osławionych borówek, ale różnią się znacznie od tych małych niebieskich perełek, które wszystkie influencerki dodają do jogurtu, koktajli i płatków owsianych.

– Jagody są czasami określane mianem borówek europejskich, ponieważ pochodzą z małego krzewu w Europie, spokrewnionego z borówką – mówi dietetyk Kelly Jones. – Ale chociaż na pierwszy rzut oka mogą przypominać borówki, ich profil smakowy jest znacznie bardziej kwaśny.

Roślina pochodzi z Europy Północnej, w tym z Wielkiej Brytanii i Islandii. Jak doskonale wiemy, rośnie także w polskich lasach. Ze względu na kwasowość, jagody były tradycyjnie używane do barwienia tkanin na ubrania i do użytku domowego. Roślina ma również długą historię zastosowań leczniczych, sięgającą średniowiecza. Dziś jest zwykle stosowana jako smaczne nadzienie do pierogów.

Jednak jest bardzo niewiele badań klinicznych wpływu jagód na ludzkie zdrowie, co utrudnia naukowe potwierdzenie ich zalet. Ale z tego, co wiemy, te małe kuleczki z pewnością są świetne, jeśli chodzi o wspieranie ogólnego stanu zdrowia. Oto co warto wiedzieć:

