Jak suszyć grzyby? A może lepiej zamrozić?

Grzyby są tradycyjnym dodatkiem do wielu potraw. Ich zbieranie dla niektórych osób jest jedną z obowiązkowych aktywności w okresie późnego lata i wczesnej jesieni. Jaki sposób obróbki grzybów wybrać, aby zachować ich wartości odżywcze i unikalny smak?

Czy grzyby są zdrowe?

Grzyby, choć uważane za niezdrowe i ciężkostrawne, nie są bezwartościowym składnikiem diety. Mogą wprawdzie powodować problemy trawienne np. u dzieci do 3. roku życia, osób chorych na wątrobę i woreczek żółciowy, a także osób z wrażliwym układem pokarmowym, jednak nie są szkodliwe. Mowa oczywiście o grzybach jadalnych, dlatego warto zbierać jedynie grzyby, które znamy. Brak wiedzy na temat gatunków grzybów może doprowadzić do śmierci. Przypadki zjedzenia muchomora plamistego przez osoby przekonane, że przygotowują kanie, nie są odosobnione. Jeżeli nie mamy pewności, czy zebrane grzyby są jadalne, to najlepiej zrezygnować z ich spożycia. Kierowanie się zasadą, że jeżeli grzyb jest nadgryziony przez ślimaka lub nie jest gorzki, to możemy go spokojnie włożyć do koszyka, jest sporym błędem, który może doprowadzić np. do niewydolności wątroby.

Wartości odżywcze grzybów

Grzyby w większości składają się z wody, więc są niskokaloryczne. O ich kaloryczności decyduje sposób przyrządzenia. Jeżeli zostaną usmażone oraz dodamy do nich tłustą śmietanę, to stają się bombą kaloryczną. Większość gatunków grzybów dostarcza do naszego organizmu około 22 kcal/100 g. Grzyby wyróżniają się sporą zawartością witamin z grupy B, dlatego często polecane są jako zamiennik mięsa; znajdziemy w nich także witaminy A, D, C i E. Co więcej, grzyby są dobrym źródłem niezbędnych składników mineralnych m.in. żelaza, potasu, wapnia, magnezu oraz fosforu. Ze względu na zawartość prozdrowotnie działających antyoksydantów oraz innych aktywnych biologicznie substancji, zaliczane są do grupy naturalnych antybiotyków.

Jakie grzyby można suszyć?

Do suszenia najbardziej nadają się:

Oczywiście, możemy zdecydować się na suszenie innych grzybów, jednak gatunki grzybów o małych kapeluszach nie zawsze zachwycają wyrazistym aromatem po ususzeniu. Maślaki przed suszeniem trzeba obrać z lepkiej skórki.

Jak suszyć grzyby?

Istnieje kilka sposobów suszenia grzybów i każdy z nich ma swoich zwolenników.

Tradycyjnie grzyby suszy się po pokrojeniu i nawleczeniu na nitkę lub nadzianiu na kolczaste gałązki tarniny. Jeżeli mamy piec kaflowy, kominek lub piec wolnostojący, to możemy powiesić je w pobliżu, co spowoduje, że szybko uzyskamy aromatyczny susz. Grzyby można też suszyć na kaloryferze, w piekarniku oraz w specjalnych maszynkach do suszenia, które doskonale sprawdzają się także w przypadku owoców i np. warzyw korzeniowych.

Susząc grzyby w piekarniku, trzeba robić to przy uchylonych drzwiczkach i w niskiej temperaturze. Na początek wystarczy nagrzać piekarnik do 35 stopni Celsjusza, a gdy grzyby przeschną, można zwiększyć temperaturę do 50 stopni.

Jakie grzyby można mrozić?

Grzyby możemy mrozić na surowo oraz po ich przetworzeniu np. usmażeniu lub ugotowaniu. Na surowo mrozimy m.in. koźlarze, podgrzybki i borowiki. Nie trzeba ich wcześniej obgotowywać. Blanszowania wymagają kurki i rydze – jeżeli nie poddamy ich obróbce termicznej przed zamrożenie, to będą miały gorzki smak.

Jak przygotować grzyby do suszenia i mrożenia?

Grzyby przed suszeniem i mrożeniem trzeba dokładnie oczyścić. Za pomocą pędzelka usuwamy z nich piasek, ziemię i inne zanieczyszczenia. Grzybów nie powinno się myć nie tylko przed suszeniem. Następnie duże grzyby kroimy wzdłuż. Tak przygotowane możemy ususzyć lub zamrozić. W przypadku mrożenia grzybów trzeba przed włożeniem do zamrażalnika rozłożyć je na tacce, a następie, po zamrożeniu, przełożyć do odpowiednich pojemników lub woreczków. Mrożąc grzyby, niezależnie od gatunku, w chłodziarko-zamrażarkach, warto najpierw je obgotować.

