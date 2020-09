Jak zrobić kawę po turecku? Czy jest zdrowa?

Jak parzyć kawę po turecku? Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie łatwe. Kawa po turecku ma długą historię i wymaga przede wszystkim wiedzy na temat jej przygotowania. Nie wyjdzie idealna, jeżeli nie użyjemy dobrej jakości, mielonych tuż przed przygotowywaniem napoju ziaren kawy. Co więcej, napój ten wymaga zakupu specjalnego tygielka, w którym się go przygotowuje. Czy kawa po turecku jest zdrowa? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Kawa – napój bogów…

Kawa to w wielu kulturach napój o niemal magicznym działaniu. Jest pita od wielu wieków, a sposób jej przygotowania jest bardzo wiele. Jednym z nich jest parzenie kawy po turecku, dzięki czemu zyskuje ona wyjątkową, pobudzającą moc. Niestety, nie każdy powinien ją pić. Kawa parzona po turecku jest nie tylko bardzo mocna, ale także słodka. Niejeden Europejczyk podczas zwiedzania krajów Bliskiego Wschodu odczuł działanie tego napoju na własnej skórze. Wypita w zbyt dużej ilości potrafi dosłownie zwalić z nóg. Nie zmienia to faktu, że kawa po turecku ma wielu zwolenników i to od bardzo dawna – w ten sposób parzono kawę już w XV wieku. Co bardzo ciekawe, od 2013 roku ten sposób parzenia kawy został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Czy kawa po turecku jest zdrowa?

Parzenie kawy na sposób Turków ma wielowiekową tradycję, jednak badania dowodzą, że ten sposób zaparzania kawy może zwiększać ryzyko wystąpienia dolegliwości żołądkowych. Co więcej, duża ilość cukru, który jest obowiązkowym składnikiem kawy po turecku, powoduje, że napój ten traci część swoich wyjątkowych właściwości prozdrowotnych. Kawa po turecku jest dość kontrowersyjnym napojem, dlatego warto po nią sięgać z umiarem. Jeżeli mamy problemy z sercem, chorujemy na nadciśnienie tętnicze, refluks żołądkowo-przełykowy lub wrzody żołądka, powinniśmy unikać picia kawy przygotowywanej po turecku.

Zwolenników tradycyjnego parzenia kawy nie brakuje, nie brakuje też przeciwników wyjątkowo mocnej kawy po turecku, jednak prawda na temat jej wyjątkowych właściwości oraz szkodliwości leży pośrodku. Napój ten może być zdrowy, gdy sięgamy po niego z umiarem i nasz stan zdrowia na to pozwala. Wypicie kawy po turecku, gdy na co dzień sięgamy jedynie po słabą kawę rozpuszczalną, może zakończyć się mdłościami, zawrotami głowy i ogólnym złym samopoczuciem.

Co ważne: kawa po turecku powinna być przygotowywana ze świeżo palonych i świeżo zmielonych (bardzo drobno) ziaren kawy. Wówczas napój cechuje nie tylko bogaty smak, ale także duża zawartość naturalnych antyoksydantów i innych związków, które pozwalają poprawić funkcjonowanie organizmu oraz mogą mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowania na niektóre choroby.

Jak parzyć kawę po turecku?

Kawa po turecku parzona jest w specyficzny sposób. Przede wszystkim nie zalewamy jej gorącą wodą. W celu przygotowania tradycyjnej kawy po turecku warto zaopatrzyć się w tygielek, który służy do jej parzenia. To niewielkie naczynie, które kształtem przypomina dzbanek z długą rączką. Do tygielka należy wsypać 1 czubatą łyżeczkę bardzo drobno zmielonej kawy i 2 łyżeczki cukru na każdą filiżankę. Możemy także dodać kardamon lub cynamon. Następnie dolewamy zimnej wody i stawiamy tygielek na gazie. Kawę podgrzewamy, uważając, aby jej nie zagotować. Gdy na powierzchni naparu pojawi się charakterystyczna pianka, zdejmujemy tygielek z ognia i czekamy do momentu, gdy pianka sama opadnie. Czynność tę powtarzamy jeszcze 2 razy. Po trzykrotnym wytworzeniu i opadnięciu pianki oraz opadnięciu fusów kawa jest gotowa do spożycia. Podajemy ją w filiżankach do espresso lub specjalnych malutkich filiżankach do kawy po turecku. Nie dodajemy mleka i śmietanki. Warto wiedzieć, że kawy po turecku nie należy dodatkowo dosładzać po przygotowaniu. Aby fusy szybciej opadły i nie znalazły się w naszej filiżance, można do gotowego naparu dodać niewielką ilość zimnej wody.