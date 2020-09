5 produktów, które warto jeść jesienią

Jesienna dieta wymaga pewnych zmian. Przede wszystkim powinna obfitować w produkty o potwierdzonym działaniu wzmacniającym odporność organizmu. To dzięki nim unikniemy sezonowych infekcji lub złagodzimy ich przebieg. Co więcej, warto zadbać o dostarczenie do organizmu naturalnych antyoksydantów, a także błonnika pokarmowego, który pozwoli nam uniknąć podjadania.

Jesienna zmiana diety – dlaczego warto?

Nasz organizm został w specyficzny sposób zaprogramowany przez naturę. Po letniej obfitości różnorodnych pokarmów jesienią przestawiamy się na tryb magazynowania kalorii, co powoduje, że chętniej sięgamy po tłuste, ciężkostrawne i niezdrowe dania. Aby uniknąć jesiennego przybierania na wadze, warto postawić na zdrową dietę, w której nie zabraknie naszych rodzimych superfoods. Dzięki temu odżywimy organizm, wzmocnimy działanie naturalnych sił obronnych, a także poprawimy nastrój i ogólne samopoczucie. Zmiana diety jesienią przynosi same korzyści i choć wydaje się trudna, to w rzeczywistości taka nie jest.

Jak skomponować jesienną dietę?

Jesienią musimy szczególnie zadbać o nasze zdrowie. Infekcje wirusowe i bakteryjne oraz osłabienie organizmu, które spowodowane jest zmianą temperatury i mniejszą ilością docierających do powierzchni ziemi promieni słonecznych to dla nas spore zagrożenie. Podczas komponowania jesiennej diety powinniśmy pamiętać o naszych indywidualnych potrzebach, które wyznaczają:

wiek,

płeć,

stan fizjologiczny,

tryb życia.

Nie musimy stosować typowej diety, jeżeli nasz organizm tego nie wymaga. Ważne, aby włączyć do codziennego menu produkty, które zapewnią długie uczucie sytości i dostarczą ważnych witamin oraz minerałów.

5 ważnych składników jesiennej diety

Spożywane jesienią potrawy powinny dostarczać optymalnej ilości białka, węglowodanów i zdrowych tłuszczów, a także rozgrzewać, co pomoże wzmocnić organizm i zapewni dodatkową ochronę przed przeziębieniem. Warto pamiętać, że kluczem do zdrowia jest też regularne spożywanie posiłków oraz aktywny tryb życia. Łącząc odpowiednio skomponowaną dietę z aktywnością i dając kompleksowo o swoje zdrowie, możemy uniknąć jesiennego spadku formy.

1. Jesienne warzywa

Jesienne warzywa są skarbnicą witamin oraz minerałów. Do codziennej diety warto włączyć warzywa korzeniowe, warzywa liściaste oraz kiszonki, które bardzo korzystnie wpływają na stan naszego zdrowia, dostarczając do organizmu naturalnych probiotyków. W jesiennej diecie nie powinno zabraknąć:

marchwi,

korzenia pietruszki,

selera korzeniowego i selera naciowego,

sałaty rzymskiej,

jarmużu,

szpinaku,

brokułów,

cebuli,

czosnku,

kiszonej kapusty,

kiszonych ogórków.

Warzywa powinny stanowić podstawę zdrowej diety.

2. Jesienne owoce

Śliwki, gruszki, jabłka, winogrona, aronia, pigwa i inne owoce, które dojrzewają jesienią to kolejne źródło cennych witamin i minerałów oraz naturalnych antyoksydantów. Możemy spożywać je na surowo oraz przygotować zdrowe przetwory. W szczególności warto przygotować syropy i soki z pigwy oraz aronii, bo owoce te zawierają bardzo dużo witaminy C.

3. Kasze i inne produkty pełnoziarniste

Kasze oraz inne pełnoziarniste produkty zbożowe np. płatki owsiane górskie to idealne składniki jesiennej diety. Dodają energii, zapewniają długotrwałe uczucie sytości oraz są obowiązkowym składnikiem zdrowego menu. Na śniadanie idealne są płatki owsiane oraz kasza jaglana, która rozgrzewa organizm i chroni przed infekcjami.

4. Nasiona roślin strączkowych

Strączki to doskonały zamiennik mięsa, którego nie powinniśmy spożywać w nadmiarze. Fasola, groch, ciecierzyca i soczewica idealnie sprawdzą się jako podstawa rozgrzewających zup oraz dań jednogarnkowych. W połączeniu z ziołami i aromatycznymi przyprawami możemy przygotować z nich wiele smacznych dań.

5. Ryby morskie i słodkowodne

Ryby są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które odżywiają mózg i wspomagają funkcjonowanie układu immunologicznego. Warto nimi zastąpić tłuste mięsa oraz wędliny.

