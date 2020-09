Jak wzmocnić swoją odporność? Jeszcze nie jest za późno

Układ odpornościowy właściwie funkcjonuje przy dobrze zbilansowanej i prawidłowo skomponowanej diecie. Należy zadbać o to, co pojawia się na naszym talerzu. Ważny jest także sen oraz picie dużej ilości wody. Istotne jest, aby zapobiegać odwodnieniu, ponieważ może to utrudniać sprawność fizyczną i zwiększać podatność na choroby.

Na odporność organizmu pracujemy nieustannie. To, co jemy, jak się ubieramy, ile czasu spędzamy na świeżym powietrzu, czy uprawiamy sport i przestrzegamy zasad higieny – wszystkie te prozaiczne czynności wpływają na nasz system immunologiczny. Dlatego też, dokonując dobrych wyborów, może świadomie wzmacniać go np. przed zimą. Czy to oznacza, że wirusy i bakterie będą omijały nas szerokim łukiem? Niestety nie, ale nasz organizm lepiej będzie sobie z nimi radził, szybciej zwalczał infekcje i zmniejszał ryzyko powikłań.

Układ odpornościowy a dieta

Prawda jest taka, że szanse na złapanie poważnej infekcji są znacznie niższe, jeśli prowadzisz zdrowy tryb życia. Panowanie nad stresem, rezygnacja z używek (papierosy!), regularne ćwiczenia i utrzymywanie zdrowej wagi może pomóc w utrzymaniu odporności. Spożywanie produktów, bogatych w składniki odżywcze i wzmacniających układ odpornościowy może zdziałać cuda, szczególnie podczas chłodniejszych miesięcy. Czego nie powinno zabraknąć w twojej diecie?

Produkty wzmacniające odporność

Niektóre pokarmy są bogate w składniki odżywcze, które zwiększają zdolność organizmu do powstrzymywania szkodliwych patogenów. Na tej liście znajdziemy:

Jogurty. Probiotyki lub żywe kultury aktywne w jogurcie to zdrowe bakterie, które utrzymują jelito i przewód pokarmowy wolne od drobnoustrojów chorobotwórczych. Warto sięgać także po kefir.



Tłuste ryby. Łosoś, makrela i śledź są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które zmniejszają stan zapalny, zwiększają przepływ tlenu i chroniąc płuca przed przeziębieniem i infekcjami dróg oddechowych.



Czosnek, ponieważ zawiera substancję czynną allicynę, która zwalcza infekcje i bakterie. Pomimo jego intensywnego zapachu, warto dodawać czosnek do potraw jak najczęściej.



Grzyby, ponieważ grzyby zwiększają produkcję i aktywność białych krwinek, czyniąc je bardziej agresywnymi.



Herbata. Aminokwas, który jest odpowiedzialny za to wzmocnienie odporności, L-teanina, jest obfity zarówno w czarnej jak i zielonej herbacie.



Jarmuż. Wraz z pomarańczowymi produktami ciemne, liściaste warzywa, takie jak jarmuż, są doskonałym sposobem na zwiększenie spożycia witaminy A i wzmocnienie funkcji odpornościowej.



Papryka. Jest doskonałym źródłem witaminy C, a niedostateczna ilość witaminy C może zaburzać odpowiedź immunologiczną i zwiększać podatność na infekcje.

