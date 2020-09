Lubisz jesień i słodycze? Pora na... babeczki z żołędzi!

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Posmaruj foremki na muffinki masłem lub innym tłuszczem.

W misce wymieszaj maślankę, jajko, olej, brązowy cukier i ekstrakt waniliowy. W większej misce wymieszaj otręby pszenne, mąkę żołędziową, mąkę uniwersalną, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i sól.

Wlej mokre składniki do suchych i dodaj mielone żołędzie i jagody. Wymieszaj, aby połączyć. Dodaj trochę maślanki, jeśli ciasto jest zbyt zbite.

Napełnij równomiernie foremki do muffinek, a następnie polej syropem klonowym jako polewą. Piecz przez 15 do 18 minut. Wyjmij z piekarnika i odstaw na 10 minut, a następnie poczekaj do schłodzenia.