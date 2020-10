Niespodziewane korzyści zdrowotne makaronu. Nie jest tak zły, jak uważamy?

Niezależnie od tego, czy jest to obfita miska bolońskiego, czosnkowego pesto, czy tortellini, niewiele pokarmów jest tak pożywnych, jak makaron. Ale co dzieje się z twoim ciałem, kiedy go jesz? Czy to jest faktycznie zdrowe?

Według ankiety przeprowadzonej przez Oxfam z 2011 r. makaron jest najpopularniejszym daniem na świecie (przed mięsem, ryżem i pizzą). Inne badanie z 2013 roku wykazało, że aż 59% dorosłych Amerykanów je makaron przynajmniej raz w tygodniu. Jedzenie makaronu faktycznie ma sens: jest tani, sycący i bardzo wszechstronny. Jak każda żywność, jedzenie makaronu niesie ze sobą zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyko – w zależności od rodzaju i ilości spożywanych produktów. „Spożywany w kontekście dobrze zbilansowanej, bogatej w składniki odżywcze i wysokiej jakości diety, makaron może spokojnie być częścią zdrowegoo życia stylu, nie zaburzając zdrowia” – mówi Lindsey Kane, ekspert ds. żywienia w Sun Basket. Makaron dodaje energii Znasz ten stary stereotyp o biegaczach, którzy „ładują węglowodany” przed wielkim wyścigiem? Dzieje się tak, ponieważ złożone węglowodany są głównym źródłem energii dla organizmu. Makaron może być bardzo sycący, ale dotyczy to zwłaszcza produktów pełnoziarnistych. Dlaczego? Ponieważ zawiera więcej błonnika. Biały makaron – który jest wytwarzany z białej mąki – organizm trawi szybciej i nie odczuwa takiego samego efektu sycącego. Makaron dostarcza witamin Możesz być zaskoczony tym, że makaron ma dużo więcej do zaoferowania twojemu organizmowi niż węglowodany. Makaron zapewnia sporą dawkę miedzi i żelaza (które wspomagają produkcję czerwonych krwinek i transport tlenu), selenu i manganu (który pomaga antyoksydantom w walce z wolnymi rodnikami), fosforu (który odgrywa rolę w zdrowiu kości) i witaminy z grupy B (które są związane z metabolizmem energetycznym). Ponownie najlepszym sposobem, aby czerpać wszystkie te korzyści zdrowotne, jest zdecydować się na makarony pełnoziarniste. Warto również zauważyć, że wiele rodzajów makaronów bezglutenowych (takich jak makaron z komosą ryżową) jest bogatych w składniki odżywcze i bogate w witaminy i minerały – ale może nie zawierać tak dużo błonnika, jak odmiany pełnoziarniste. Ponieważ wiele marek błędnie opisuje swoje produkty jako produkty pełnoziarniste, zalecane jest szukanie „mąki pełnoziarnistej” jako pierwszego składnika na etykietach wartości odżywczych.