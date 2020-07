Jak długo można przechowywać makaron w lodówce?

Tak jak inne gotowane potrawy i resztki, ugotowany makaron należy przechowywać w lodówce. Dzieje się tak, ponieważ ugotowany makaron zawiera wilgoć, która ostatecznie doprowadzi do wzrostu pleśni, a niższe temperatury spowalniają ten proces wydechu. Warto wiedzieć, jak długo można oczekiwać, że różne rodzaje i preparaty makaronu będą bezpiecznie leżeć w lodówce, zanim zostaną wyrzucone.

Oczekiwany czas przechowywania różnych rodzajów makaronów w lodówce opiera się w dużej mierze na głównym składniku – na przykład, czy produkt jest zrobiony z soczewicy, pszenicy, czy zawiera jajka. Jak długo można przechować niektóre z najpopularniejszych rodzajów makaronów w lodówce?

Świeży domowy makaron pszenny: 4-5 dni

Świeży makaron pszenny kupiony w sklepie: 1-3 dni

Gotowany makaron pszenny: 3-5 dni

Makaron na bazie soczewicy, fasoli lub grochu: 3-5 dni

Makaron bezglutenowy: 3-5 dni

Tortellini lub inny nadziewany makaron: 3-5 dni

Lasagne lub inny gotowany makaron z sosem: 5 dni

Pamiętaj, że są to ogólne oczekiwania, a poszczególne potrawy mogą się różnić, ale możesz założyć, że większość gotowanego makaronu można przechować krócej niż 1 tydzień. Ważne jest sprawdzenie makaronu i upewnienie się, że nie ma śladów zepsucia przed zjedzeniem.

Oznaki, że makaron się zepsuł

Zazwyczaj można stwierdzić, czy twój makaron się zepsuł, patrząc na niego i wąchając go. Jednym z najbardziej charakterystycznych oznak przeterminowanego makaronu jest to, że stał się on śluzowaty lub lepki, co zwykle występuje tuż przed wzrostem widocznej pleśni. Możesz również zauważyć, że ma matową lub zmienioną barwę: szarawy lub białawy odcień. Czasami możesz nawet poczuć, że twój makaron zaczął się psuć i należy go wyrzucić.

Ryzyko z jedzenia przeterminowanego makaronu

Zjedzenie starego makaronu może wywołać zachorowanie, jeśli wyrastają na nim szkodliwe zarazki, a to może wpływać na ludzi w różny sposób. Mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego od łagodnego do ciężkiego, w zależności od tego, co rośnie na zjedzonym makaronie.

Najczęstsze objawy chorób przenoszonych drogą pokarmową mają charakter żołądkowo-jelitowy i powodują rozstrój żołądka, biegunkę i wymioty.

Jednym z najczęstszych patogenów przenoszonych przez żywność, które mogą rosnąć na starym makaronie, jest B. cereus, który może powodować skurcze, nudności, biegunkę i wymioty. W ciężkich przypadkach bakterie te powodują śmierć.

Jeśli jesz stary makaron, który zawiera inne składniki, takie jak mięso, jaja lub produkty mleczne, jest bardziej prawdopodobne, że będzie narażony na inne typowe zarazki, takie jak Salmonella, Campylobacter, Clostridium lub Listeria.

Aby zminimalizować ryzyko chorób przenoszonych przez żywność podczas jedzenia resztek makaronu, najlepiej postępować zgodnie z powyższymi ogólnymi oczekiwaniami dotyczącymi okresu przydatności do spożycia, zbadać makaron przed zjedzeniem go i ćwiczyć właściwe techniki przechowywania.

Najlepszy sposób na przechowywanie makaronu

Po ugotowaniu makaronu pozostaw go do ostygnięcia, a następnie włóż do lodówki w ciągu 2 godzin od ugotowania. Wilgoć uwięziona po zamknięciu ciepłego makaronu i umieszczeniu go w lodówce może stworzyć idealne środowisko do rozwoju bakterii lub pleśni.

Makaron w lodówce powinien być przechowywany w płytkich, szczelnych pojemnikach lub zamykanych torebkach. Pomocne może być wrzucenie resztek ugotowanego makaronu do odrobiny oliwy z oliwek, aby zapobiec nadmiernemu sklejaniu się ich w lodówce.

Przechowuj w lodówce w temperaturze 4 °C lub niższej.

Jak bezpiecznie podgrzać resztki makaronu?

Gdy będziesz gotowy, aby zjeść resztki makaronu, możesz delektować się nim prosto z lodówki lub podgrzać go przy użyciu kilku zalecanych metod.

Jeśli jesz zwykły makaron bez sosu, możesz go podgrzać, umieszczając go w sitku i zanurzając we wrzącej wodzie na około 30-60 sekund.

Resztki makaronu z sosem można umieścić w żaroodpornym naczyniu i piec w piekarniku przez około 20 minut w temperaturze 175 °C. Można go również umieścić na patelni na płycie kuchennej i ogrzać na średnim ogniu, delikatnie mieszając, aby dokładnie go podgrzać.

Tak długo, jak makaron jest odpowiednio schłodzony w temperaturze 4 °C, a resztki są spożywane w odpowiednim czasie, istnieje małe ryzyko zakażenia bakteryjnego, jeśli chcesz jeść makaron na zimno. W przypadku podgrzewania należy go dokładnie podgrzać do temperatury co najmniej 75 °C i zjeść w ciągu 2 godzin, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

