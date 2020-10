FAQ: Co warto wiedzieć o witaminie D?

Witamina D jest bardzo ważna dla zdrowego funkcjonowania organizmu. Warto więc wiedzieć, w czym ją znajdziemy, dlaczego należy ją suplementować, jak objawia się jej nadmiar i niedobór, a także – jakie badania określające jej poziom wykonać. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z witaminą D!

Czym jest witamina D?

Pod nazwą „witamina D” kryją się dwa związki: witamina D2, czyli ergokalcyferol oraz witamina D3, czyli cholekalcyferol. Witaminę D2 znajdziemy w grzybach i roślinach, a witaminę D3 w produktach odzwierzęcych, powstaje ona jednak przede wszystkim na skutek syntezy skórnej wywołanej przez działanie promieniowania UV. I to właśnie dlatego często cierpimy na niedobory witaminy D – synteza skórna jest jej głównym źródłem, a o słońce przez wiele miesięcy w roku w Polsce trudno. Mówiąc o badaniach, niedoborze, normach czy właściwościach witaminy D, mówi się właśnie konkretnie o witaminie D3. O istnieniu witaminy D wiemy od 1922 roku, kiedy odkrył ją Elmer V. McCollum.

Jakie są właściwości witaminy D?

Witamina D ma wpływ na ekspresję około 300 genów, a to około 3 procent ludzkiego genomu. Jest niezbędna do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego, bierze również udział w procesie podziału komórek. Reguluje ona także wchłanianie z przewodu pokarmowego fosforu i wapnia, a także samo utrzymanie poziomu wapnia we krwi w normie. Witamina D pomaga również zachować kości i zęby w dobrej kondycji. Co więcej, witamina D łagodzi stany zapalne w organizmie, a także wpływa na wydzielanie insuliny, jest więc ważna dla utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi.

Jakie badanie wykonać, by sprawdzić poziom witaminy D w organizmie?

Poziom witaminy D w organizmie sprawdza się poprzez zbadanie stężenia metabolitu 25(OH)D3 w surowicy krwi. Choć brzmi to skomplikowanie, badanie polega po prostu na pobraniu krwi żylnej. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, nie trzeba przystąpić na czczo, można je wykonać o dowolnej porze dnia. Nie trzeba też zaprzestać przyjmowania suplementów z witaminą D przed badaniem, jednak trzeba poinformować osobę, która pobiera krew o przyjmowanych lekach i suplementach.

Badanie poziomu witaminy D3 można wykonać bezpłatnie na NFZ, jeśli zlecił je endokrynolog lub specjalista z poradni zaburzeń metabolicznych. Wykonanie badania prywatnie kosztuje, w zależności od miasta i konkretnej placówki, od około 50 do 120 złotych.

Jakie są normy poziomu witaminy D i jak interpretować wyniki?

Nawet 90 procent mieszkańców Polski może w okresie jesienno-zimowym cierpieć na niedobór witaminy D3. Skąd wiedzieć, że dotyczy on właśnie nas i jak interpretować wyniki? Ocena stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D wygląda następująco:

deficyt (niedobór) – 0-50 nmol/l lub 0-20 ng/ml

stężenie suboptymalne (wskazanie do utrzymania lub zwiększenia suplementacji) – 50-75 nmol/l lub 20-30 ng/ml

stężenie optymalne (norma, wskazanie do utrzymania) – 75-125 nmol/l lub 30-50 ng/ml

stężenie wysokie (wskazanie do obniżenia) – 125-250 nmol/l lub 50-100 ng/ml

stężenie potencjalnie toksyczne – powyżej 250 nmol/nl lub powyżej 100 ng/ml

stężenie toksyczne – powyżej 500 nmol/nl lub powyżej 200 ng/ml

Jak powinno być dzienne dawkowanie witaminy D?

U zdrowych osób zaleca się następujące dawkowanie witaminy D na dobę:

noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia, bez względu na sposób karmienia: 400 IU (lub j.m. – oba te skróty oznaczają jednostkę międzynarodową) na dobę

niemowlęta od 6. do 12. miesiąca życia: 400-600 IU na dobę

dzieci i młodzież do 18. roku życia: od 600 do 1000 IU na dobę

dorośli od 18. do 65. roku życia: od 800 do 2000 IU na dobę

osoby powyżej 65. roku życia: od 800 do 2000 IU na dobę

kobiety planujące ciążę: od 800 do 2000 IU na dobę, a kobiety w ciąży (począwszy od II trymestru) i matki karmiące: od 1500 do 2000 IU na dobę

osoby otyłe: do 4000 IU na dobę

Kto powinien wykonać badanie poziomu witaminy D?

Do grup szczególnie narażonych na niedobór witaminy D należą osoby chorujące na:

nowotwory



alergie (astmę oskrzelową, atopowe zapalenie skóry)

osteoporozę



cukrzycę



zaburzenia hormonalne

choroby autoimmunologiczne (chorobę Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów)

chorobę wieńcową

choroby układu nerwowego (autyzm, padaczkę, miopatie, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofię mięśniową, stwardnienie rozsiane)

zaburzenia gospodarki fosforanowo-wapiennej

choroby nerek (kamicę nerkową, niewydolność nerek, stan po przeszczepie nerki)

choroby wątroby (cholestazę, niewydolność wątroby, niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, stan po przeszczepie wątroby)

choroby metaboliczne (zespół metaboliczny, zaburzenia gospodarki lipidowej)

osoby z zaburzeniami rozwoju somatycznego (otyłością, niskorosłością, wysokorosłością, kacheksją)

osoby z opóźnieniem rozwojowym (opóźnienie rozwoju psychoruchowego i upośledzenie umysłowe)

osoby leczące się sterydami

osoby leczące się niektórymi lekami przeciwgrzybicznymi

osoby leczące się niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi

osoby cierpiące na zespoły złego wchłaniania

osoby z nadciśnieniem

osoby z zaburzeniami masy ciała

Osoby z powyższych grup mogą potrzebować innych – większych dawek witaminy D, które zawsze należy skonsultować z lekarzem.

Jak objawia się niedobór witaminy D?

W Polsce zdecydowanie częściej mamy do czynienia z niedoborem niż nadmiarem witaminy D. W okresie od października do kwietnia organizm niemal w ogóle nie syntetyzuje witaminy D, ponieważ brakuje słońca, pod wpływem którego dochodzi do syntezy. Ten niedobór objawia się:

bólami kości i mięśni – u małych dzieci niedobór witaminy D może prowadzić do krzywicy, a u dorosłych – do osteoporozy i osteomalacji, czyli rozmiękczenia kości

spadkiem odporności (częstszym chorowaniem)

szybkim przemęczaniem się i uczuciem ciągłego osłabienia

chorobami przyzębia

biegunką

bezsennością



utratą apetytu

stanami zapalnymi skóry

przyspieszonymi procesami starzenia

U dzieci niedobór witaminy D objawia się ponadto:

zbyt powolnym wzrostem

spłaszczoną z tyłu główką

powolnym zrastaniem się ciemiączka

guzami czołowymi

pojawiającymi się od czasu do czasu zaparciami

Niedobór witaminy D może prowadzić do rozwoju chorób układu krążenia i zwiększa ryzyko otyłości, a także wystąpienia chorób autoimmunologicznych (reumatoidalnego zapalenia stawów, stwardnienia rozsianego) oraz nowotworów (piersi, prostaty oraz jelita grubego). Niedobór witaminy D w okresie życia płodowego może wpłynąć na niewłaściwy rozwój mózgu dziecka. Co ważne, niedobór witaminy D pojawia się często jesienią i zimą, kiedy nie jest słonecznie, ale zdarza się również w cieplejsze pory roku, ponieważ stosujemy kremy z filtrem.

Jak uzupełniać niedobór witaminy D w organizmie?

suplementując ją odpowiednimi preparatami, dobranymi najlepiej po konsultacji z lekarzem/dietetykiem

przyjmując z pożywieniem, choć samo wprowadzenie zawierających ją produktów (ich lista znajduje się poniżej) do diety może być niewystarczające

wystawiając się na codzienną ekspozycję na słońca, przez około 15-20 minut, najlepiej w godzinach 10-15; oczywiście wtedy, gdy pogoda jest odpowiednia

Jak objawia się nadmiar witaminy D?

Nadmiar witaminy D może być spowodowany jej niewłaściwym suplementowaniem – przyjmowaniem dawki czterokrotnie większej niż zalecana. Wśród objawów nadmiaru witaminy D są:

osłabienie

nudności

brak apetytu



biegunka

wymioty



uczucie swędzącej skóry

częstsze oddawanie moczu

intensywne pocenie się

Nadmiar witaminy D w organizmie może zaburzyć działanie ośrodkowego układu nerwowego i pracę serca, ponieważ powoduje gromadzenie się wapnia w tkankach. Zbyt dużo przyjmowanej witaminy D zwiększa ryzyko rozwoju kamicy żółciowej i choroby nerek. Witamina D przyjmowana w nadmiarze ma też wpływ na rozwój płodu – może powodować jego deformacje.

W czym jest witamina D?

Witamina D występuje w żywności w niewielkich ilościach, dlatego często konieczne jest jej suplementowanie. Tylko 10 procent witaminy D pochodzi z diety, a i w jadłospisie Polaków często brakuje wymienionych poniżej produktów. Wśród tych, które stanowią najlepsze źródło witaminy D są:

ryby (przede wszystkim węgorz, a także, w mniejszym stopniu, m. in. halibut, łosoś wędzony, łosoś atlantycki, pstrąg, makrela, karp, tuńczyk w puszce)

tran



grzyby – kurki, borowiki i pieczarki

jajka



Czy witamina D może być trująca?

W ostatnim czasie pojawiły się bardzo szkodliwe mity dotyczące witaminy D, głoszące, że jest ona trująca. Te pseudonaukowe teorie wzięły się stąd, że w przeliczeniu wagowym witamina D mogłaby być bardziej trująca od cyjanków. Nikt jednak nie przyjmuje jej w tak ogromnych dawkach, by miała ona działanie trujące – zalecane dawki w żaden sposób nie stanowią zagrożenia. Wiele substancji stosowanych w nadmiarze mogłoby wywołać podobny efekt, np. warfaryna, środek na krzepnięcie krwi, który w latach 40. XX wieku również służył jako trutka na gryzonie.