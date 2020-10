Żywność dla sportowców pod lupą. Czy napoje i batony energetyczne są zdrowe?

Jeśli chodzi o porównywanie żywności dla sportowców z pozostałymi produktami, w niektórych rankingach faktycznie wygrywa żywność dla sportowców, ale zdecydowanie nie we wszystkich. Niektóre produkty sprzedawane jako żywność dla sportowców zawierają bardzo podobne ilości składników odżywczych co pozostałe. Na przykład popularny żel sportowy to w zasadzie czysty cukier. Ten sam słodki zastrzyk energii uzyskasz od kolorowych cukierków.

Napoje dla sportowców

Innym przykładem cienkiej granicy między żywnością sportową a fast foodami są napoje dla sportowców. Na przykład puszka coli zawiera 140 kalorii cukru i nie jest często kojarzona z treningiem. Jednak tyle samo cukru jest w dwóch butelkach izotoników pewnej znanej marki, której produkty są postrzegane jako poprawiające wydajność. Tym, co odróżnia izotonik jest zawartość elektrolitów, które zazwyczaj traci się podczas pocenia. Jednak różnica opierająca się na się na kilku minerałach śladowych często nie zadowala oczekiwań bardziej wymagających klientów.

Batony dla sportowców

Wiele produktów spożywczych o wysokiej wydajności zawiera wysoko przetworzone składniki. Batony energetyczne są często sprzedawane kulturystom jako opcja wysokobiałkowa, ale zawierają około 20 wysoko przetworzonych składników. Można uzyskać taką samą zawartość białka, spożywając jedną porcję twarożku, który jest o wiele zdrowszy.

Spożywanie wysoko przetworzonej żywności u sportowców powinno być zarezerwowane na wypadek konieczności, takiej jak podróże lub brak dostępu do świeższych składników. Na co dzień powinni spożywać pełnowartościową żywność,lub wybierać produkty pakowane, które są minimalnie przetworzone i zawierają niewiele składników.

Sportowcu, jedz owsiankę

Owsianka jest standardowym posiłkiem przedtreningowym dla wielu sportowców, ponieważ jest lekkostrawna i bardzo pożywna. Jednak opakowania instant zyskały złą reputację jako nadmiernie przetworzone i słodkie, w wyniku czego sportowcy zwracają się do innych produktów. Jednak w dalszym ciągu owsianki zapewniają więcej korzyści niż niektóre popularne marki z drogimi mieszankami przeznaczonymi dla konkretnych dyscyplin sportowych. Mogą zawierać więcej tłuszczu, mniej węglowodanów, mniej sodu i więcej białka. Przed treningiem organizm potrzebuje za to więcej węglowodanów i sodu, a mniej energii pochodzi z białka i tłuszczu.