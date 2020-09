Chcesz schudnąć? Wykorzystaj z każdej diety to, co w niej najlepsze

„Skorzystaj z pomocy trenera personalnego”, „Ogranicz spożywanie węglowodanów”, „Przejdź na post przerywany” – to tylko niektóre ze złotych rad, jakie świeżo upieczone adeptki i adepci zdrowego stylu życia mogą usłyszeć od znajomych czy nawet ekspertów. Trudno się w tym wszystkim połapać, na szczęście, jeśli chodzi o dietę, która stanowi 70 procent skutecznego odżywiania, można sobie poradzić. Wystarczy wykorzystać z tych najbardziej zdrowych i skutecznych diet, to, co je wszystkie łączy. Istnieje 8 takich zasad.

8 skutecznych i zdrowych zasad odchudzania

1. Dostosowanie do twojego stylu życia

A także jedzeniowych upodobań, zasady zdrowych diet nie nakazują zmieniać wszystkiego od razu i o 180°. Jeśli chcesz zmienić dietę drastycznie, najprawdopodobniej odniesiesz odwrotny skutek. Zamiast tego zacznij od określenia swoich ulubionych potraw i prób spożywania ich w zdrowszej lub ograniczonej wersji. Np. zamiast jednej kromki chleba pszennego na początek zjedz jedną. Wprowadzenie niewielkich zmian pomoże ci dłużej wytrwać w dietetycznym postanowieniu.

2. Elastyczność

Osoba będąca na diecie zazwyczaj bardzo pilnuje podziału na „dobre” i „złe” jedzenie. Dlatego najlepsze diety to takie, które dają wybór: możesz zjeść kurczaka, ale jeśli go nie lubisz albo jesteś wegetarianinem, zamień go np. na tofu. Sposób żywienia, który zdrowo pozwoli się odchudzić, nie opiera się na tym, by czegoś zabraniać, a proponować różne żywieniowe rozwiązania. Jeśli czegoś zdecydowanie nie możemy, istnieje większe ryzyko, że w końcu się jednak na to skusimy.

3. Aktywność fizyczna

Każda ze skutecznych i zdrowych diet idzie w parze z aktywnością fizyczną. Zaleca się ćwiczyć co najmniej 150 minut tygodniowo, co pozwala poprawić metabolizm i przyspieszyć spalanie kalorii. Efekty mogą nie przyjść szybko, ale to też ważne w zdrowym odchudzaniu – nie chodzi o to, by schudnąć od razu, ale by prowadzić ten zdrowy styl życia jak najdłużej.

4. Długotrwałe zmiany

I właśnie ta długotrwałość to kolejny wyznacznik zdrowej i skutecznej diety. Jeśli na pytanie: „Czy jestem w stanie wytrzymać na tej diecie całe życie” odpowiesz, że zdecydowanie nie, lepiej w ogóle się za nią nie zabieraj, bo stracisz czas i nerwy. I przez to też nie okaże się skuteczna. Prawdziwa zmiana stylu życia oznacza zastąpienie jednego – mniej zdrowego tym bardziej dobroczynnym.

5. Zbilansowane zapotrzebowanie na makroskładniki

Niektóre z diet wykluczają tłuszcze, węglowodany bądź białka z jadłospisu. Zdrowa dieta powinna być zbilansowana i zawierać każdy z tych makroskładników. Jak to zrobić? Źródłem zdrowego i chudego białka jest mięso drobiowe, ryby, jajka, fasola czy tofu. Jeśli chodzi o zdrowe tłuszcze, warto sięgnąć po orzechy lub masło orzechowe, awokado, oliwę z oliwek, nasiona. Pożywne węglowodany to z kolei słodkie ziemniaki, brązowy ryż, pełnoziarniste makarony lub pieczywo. Dzięki dostarczaniu organizmowi wszystkich makroskładników rzadziej odczuwamy głód, przez co rzadziej też się przejadamy.

6. Wielkość porcji

Wiedzieć, co jeść, to jedno, ale ważne jest również, w jakich porcjach należy dane produkty spożywać. Zwłaszcza na początku, gdy dana osoba po prostu nie wie, ile np. ziemniaków czy plastrów awokado może zjeść. Dzięki konkretnie opisanym porcjom może to wszystko zwizualizować, co pomaga później podczas jedzenia posiłków u gości czy znajomych lub w restauracji. Wtedy dokładnie wiemy, ile możemy zjeść.

7. Możliwość popełniania błędów

Nikt nie jest doskonały, dlatego plan dietetyczny powinien być łatwy do wznowienia po popełnieniu błędu typu: „zjadłam batonika”. W przypadku dobrze skonstruowanej diety takie potknięcie będzie po prostu wypadkiem niż powodem do zrezygnowania ze zdrowszego trybu życia. Ważniejsza jest systematyczność i powolny postęp niż doskonałość.

8. Nie przywiązują tak dużej wagi do liczb

Skuteczne odchudzanie nie zawsze idzie w parze z gwałtownym spadkiem wagi, a jeśli za bardzo skoncentrujesz się na liczbach, możesz nie poczuć dumy z osiągniętych efektów. A przecież widać je w tym, że dotychczasowe ubrania stają się za duże, masz lepszą sylwetkę, zdrowiej się odżywiasz, masz więcej energii. Utrata masy ciała przyjdzie z czasem.

