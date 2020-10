18 najbardziej uzależniających potraw. Lubisz któreś z tej listy?

Jak pokazują badania z 2014 roku, 20% ludzi może wykazywać uzależnienie od jedzenia lub zachowania podobne do nałogowych. Liczba ta jest jeszcze wyższa wśród osób z otyłością. Uzależnienie od jedzenia działa w taki sam sposób, jak uzależnienie od określonej substancji. Osoby uzależnione od jedzenia zgłaszają, że nie są w stanie kontrolować spożycia niektórych pokarmów.

Uzależnienie od jedzenia

Naukowcy z University of Michigan badali sposób odżywiania podobny do uzależnień u 518 osób. Jako punkt odniesienia wykorzystali Skalę Uzależnień od Żywności Yale (YFAS). Jest to najczęściej używane narzędzie do oceny uzależnienia od jedzenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali listę 35 produktów spożywczych, zarówno przetworzonych, jak i nieprzetworzonych.

Ocenili, jak prawdopodobne jest, że napotkają problemy z każdym z 35 pokarmów w skali od 1 (wcale nie uzależniające) do 7 (bardzo uzależniające). W tym badaniu u 7–10% uczestników zdiagnozowano pełne uzależnienie od żywności. Ponadto 92% uczestników wykazywało zachowania podobne do uzależniających od niektórych pokarmów. Wielokrotnie chcieli przestać je jeść, ale nie byli w stanie tego zrobić. Poniższe wyniki wyszczególniają, które pokarmy były najbardziej i najmniej uzależniające.

18 najbardziej uzależniających potraw

Liczba następująca po każdym jedzeniu to średni wynik w opisywanym badaniu, w skali od 1 (wcale nie uzależniający) do 7 (bardzo uzależniający).

pizza (4.01) czekolada (3,73) chipsy (3,73) ciasteczka (3.71) lody (3.68) frytki (3,60) cheeseburgery (3.51) słodkie napoje (3.29) ciasto (3,26) ser (3,22) boczek (3,03) smażony kurczak (2,97) bułeczki (2.73) popcorn maślany (2,64) płatki śniadaniowe (2.59) żelki (2.57) steki (2,54) babeczki (2,50)

Dlaczego jedzenie uzależnia?

Przetworzona żywność jest zwykle opracowywana tak, aby była wyjątkowo smaczna. Zawiera również duże ilości kalorii i powoduje znaczne zaburzenia równowagi cukru we krwi. Są to znane czynniki, które mogą powodować apetyt na jedzenie. Jednak największym czynnikiem przyczyniającym się do uzależniających zachowań żywieniowych jest ludzki mózg. Spożywanie przetworzonej fast foodów uwalnia ogromne ilości poprawiających samopoczucie chemikaliów w porównaniu z nieprzetworzoną żywnością. To daje odczucie silnej nagrody w mózgu, co prowadzi do jeszcze większego apetytu.