Lubisz łososia? Sprawdź, jakie składniki odżywcze zawiera

Łososia zaliczamy do ryb morskich, ale tak naprawdę to ryba dwuśrodowiskowa. Dorasta do 150 cm długości i 25 kg masy ciała. Nie tylko sportowcy wiedzą, że łosoś to bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka. W 100 gramach znajdziemy go około 20 gramów! Wiele się też mówi o dobroczynnych właściwościach kwasów, które w sobie zawiera. Sprawdź dlaczego warto jeść łososia.

Dlaczego warto jeść łososia?

1. Dostarcza dużą ilość kwasów omega-3. Typowy filet z łososia dostarczy prawie 2,2 grama (2198 miligramów) kwasów tłuszczowych omega-3. Zapewnia to wystarczającą ilość, którą potrzebujesz w ciągu dnia, ponieważ zalecane dzienne spożycie (RDI) wynosi około 250 do 500 miligramów dla przeciętnej osoby.

2. Jest pełen białka. Filet z łososia dostarczy około 21 gramów białka, czyli prawie połowę ilości białka potrzebnego w ciągu dnia. Białko jest ważnym makroskładnikiem odżywczym, którego organizm potrzebuje do zwiększenia spalania kalorii, zmniejszenia głodu i utrzymania masy mięśniowej. Nie tylko to, ale dieta z wystarczającą ilością białka może faktycznie pomóc Ci poczuć się sytym.

3. Dostarcza wielu witamin. Łosoś jest niezwykle bogaty w wiele witamin z grupy B, w tym B6 i B12, które są niezwykle ważne dla wzmocnienia układu odpornościowego i poprawy samopoczucia. Łosoś dostarczy sporą ilość witaminy B6 i witaminy B12. Łosoś jest również doskonałym źródłem potasu, fosforu, selenu, niacyny i oczywiście kwasów tłuszczowych omega-3.

Gdzie znaleźć dobrego łososia?

Łososia można znaleźć o każdej porze roku w sklepach spożywczych lub na targach z owocami morza. Świeże ryby powinny być wystawione w lodówce lub ustawione na lodowym podłożu. Cała ryba powinna mieć jasne, błyszczące oczy, jędrny miąższ, który odskakuje po naciśnięciu oraz świeży i łagodny zapach. Kupując mrożone owoce morza, uważaj na uszkodzone opakowanie lub opakowanie z zamrożonymi kryształkami lodu, które mogą wskazywać, że opakowanie zostało rozmrożone i ponownie zamrożone. Mrożony łosoś powinien być twardy, bez zgnieceń.

