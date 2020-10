Jak cukier wpływa na zdrowie psychiczne? Można się zdziwić!

Miłość do słodkich pokarmów może prowadzić do niepożądanych skutków. Agresja i kiepskie zdrowie psychiczne często miewa swoje podłoże właśnie w spożyciu cukru. Badania przeprowadzili Naukowcy z University of Colorado. Wyniki sugerują, że zwiększone spożycie cukru można przypisać wzrostowi liczby osób z ADHD i chorobą afektywną dwubiegunową. Fruktoza, obniżając energię w komórkach, wywołuje reakcję żerowania podobną do tej, która występuje podczas głodu. Sprawia to, że ludzie są bardziej impulsywni. Badania dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Obejrzyj materiał wideo:

Nadmiar cukru w diecie – objawy

Czy ciągle masz ochotę na słodycze lub węglowodany? Cóż, cukier uzależnia, więc im więcej go spożywamy, tym bardziej go pragniemy. Cukier stymuluje produkcję dopaminy, hormonu przyjemności. Nawet nie myśląc o tym, możemy pragnąć słodyczy i prostych węglowodanów, aby zaspokoić swój „głód”.



Brakuje ci energii i ciągle czujesz się zmęczony? To dziwne, prawda? Przecież cukier powinien „dawać kopa". Wahania poziomu cukru we krwi wpływają na ważne neuroprzekaźniki, które regulują np. fazy snu i poziom energii. Nic dziwnego, że po nagłym skoku za chwilę czujemy się senni i zmęczeni.



Tyjesz? Nic dziwnego – nadmiar cukru sprzyja otyłości. Oczywiście na masę ciała ma także wpływ tempo przemiany materii czy też aktywność fizyczna.



Masz problemy z pamięcią? Nadmiar cukru wpływa także na mózg i różne neuroprzekaźniki, przez co mamy problemy z uczeniem się i pamięcią. Dlatego tak ważne jest, że nie podawać dzieciom np. słodkich napojów.



Częściej łapiesz infekcje? Może się tak dziać, ponieważ glukoza zmniejsza aktywność białych krwinek, które są odpowiedzialne za zabijanie patogenów, takich jak wirusy. Nadmiar cukru w diecie osłabia więc działanie układu immunologicznego.



Słodycze przestały być słodkie? Cóż, nasze kubki smakowane szybko się przyzwyczajają do nadmiaru cukru, więc nie ma się co dziwić, że ulubione smakołyki przestały smakować.



Skóra się starzeje? Zbyt duża ilość cukru w organizmie sprawia, że komórki kolagenu są mniej ruchliwe, co powoduje zmniejszenie elastyczności. Ponadto wywołuje stany zapalne i sprzyja trądzikowi.



To jak – jesz za dużo cukru czy nie?

