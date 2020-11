Coś byś zjadł? Sprawdź, po jakie przekąski sięgają dietetycy

Redakcja „Eat This, Not That!” zapytała kilkunastu dietetyków co jest ich ulubioną przekąską. Tym razem eksperci nie radzili innym, ale sami podzielili się swoim trikami. Nachosy z guacamole będą pożywne, ale i satysfakcjonujące, bo przypominają fast food, kiwi za to… pomoże zasnąć! Zobaczcie najpopularniejsze odpowiedzi.

5 oznak, że jesz za mało, żeby schudnąć

1. Stale myślisz o jedzeniu

Konsekwentne spożywanie niewystarczającej ilości jedzenia często powoduje zaabsorbowanie jedzeniem oraz uporczywe myśli o jedzeniu i następnym posiłku lub przekąsce. Może to objawiać się zachowaniami takimi jak przeglądanie menu restauracji w internecie, obsesja na punkcie kont w mediach społecznościowych pokazujących jedzenie lub ciągłe oglądanie programów kulinarnych. Związek niedożywienia i koncentracji na jedzeniu po raz pierwszy odkrył Ancel Keys w swoim przełomowym eksperymencie Minnesota Starvation podczas II wojny światowej. Wielu uczestników badania przyznało się do obsesyjnego zbierania przepisów i książek z przepisami, a wraz z postępem badania jedzenie stało się jedną z wyłącznych rzeczy, o których myśleli. Chociaż jest to skrajny przykład, chroniczna dieta i głód żywności, tak powszechny w dzisiejszej kulturze, może mieć absolutnie podobny skutek.



2. Jesteś zmęczony i rozdrażniony

Czasami czujesz się tak głodny, że jesteś wściekły. Można to odnieść do wielu ludzi i istnieje nauka, która to wyjaśnia. Kiedy nie jesz, poziom cukru we krwi zwykle spada. Jeśli nie jesz czegoś, co podniesie poziom cukru we krwi, a poziom cukru we krwi jest niski, twoja zdolność koncentracji, cierpliwości wobec innych i koncentracja psychiczna spada. Zmęczenie i zmęczenie również idą w parze z niewystarczającą ilością jedzenia, ponieważ po prostu nie dostarczasz organizmowi wystarczającej ilości energii. Te wskazówki są często sposobem, w jaki nasze ciało z natury mówi nam, czego naprawdę potrzebujemy.



3. Nie możesz spać

Nie ma nic gorszego niż uczucie zmęczenia, ale brak możliwości snu. To kolejny powszechny skutek problemu z dietą i ciągłym myśleniem o jedzeniu, którego korzenie badawcze sięgają wspomnianego powyżej eksperymentu głodowego. Najnowsze badania nad zaburzeniami odżywiania i snu u niedożywionych dzieci podkreśla głęboki wpływ diety na nasze cykle snu. Co więcej, konsekwentnie stwierdzono, że przywrócenie dobrej diety i utrzymanie odpowiedniego spożycia energii może również przywrócić normalne wzorce snu i czuwania.



4. Masz zaparcia

Kiedy organizm stale nie otrzymuje wystarczającej ilości kalorii, aby zaspokoić twoje potrzeby, przewód pokarmowy może wolniej przesuwać pokarm przez system, aby zachować energię. W rezultacie może to powodować zaparcia. Podobnie, niewystarczająca ilość błonnika, co jest częste, gdy ogranicza się kalorie poniżej potrzeb, może powodować zaparcia.



5. Twoja waga stoi lub rośnie

Kiedy waga nie ustąpi lub jeśli zaczniesz przybierać na wadze na diecie, podpowiedzią jest to, aby nie jeść mniej. Zamiast dostarczać organizmowi mniej energii, utrwalając odpowiedź metaboliczną, która walczy z utratą wagi, często rozwiązaniem jest większa ilość jedzenia. Zacznij od dodania jednej lub dwóch przekąsek między posiłkami i upewnij się, że zawierają wszystkie makroskładniki: białko , tłuszcz i węglowodany.Czytaj też:

