Jak usunąć plamy z czerwonego wina z obrusu lub dywanu?

Świąteczna uczta trwa w najlepsze, a na białym jak śnieg obrusie pojawia się plama z rozlanego trunku, którym okazuje się być krwistoczerwone wino? Taka sytuacja to zmora każdej pani domu. Jednak nie ma powodów do zmartwień – plamy z czerwonego wina nie są tak trudne do usunięcia, jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza jeśli działasz szybko. Oto niektóre z popularnych sztuczek usuwania plam z czerwonego wina:

Jak usunąć plamy z wina?

Trik z solą

Gdy tylko poplamisz dywan czerwonym winem, zetrzyj jego nadmiar ręcznikiem papierowym. Następnie zasyp całą plamę z wina grubą warstwą soli. Gdy sól wsiąknie w mokrą plamę, pozwól jej wyschnąć. Wysychająca sól powinna zassać całe wino. Następnie wystarczy usunąć sól odkurzaczem oraz przeprać miejsce po plamie (albo cały dywan).

Sztuczka z octem

Zalej plamę z wina białym octem, a następnie wylej na nią płynny detergent (np. płyn do mycia naczyń) i zapierz wszystko w gorącej wodzie. Plama z wina powinna zniknąć większego trudu, ponieważ ocet neutralizuje fioletowe i czerwone pigmenty. Jeśli chcesz posprzątać więcej powierzchni octem, zobacz jak zrobić z niego uniwersalny płyn do czyszczenia.

Metoda z wrzącą wodą

Zagotuj wodę w czajniku. Znajdź dużą szklaną miskę i umieść ją w zlewie. Następnie rozciągnij tkaninę z plamą nad miską i zabezpiecz ją gumką, tak aby była napięta. Zagotowaną wodę wylej z wysokości ok. 30 cm bezpośrednio na tkaninę. Wino powinno się wypłukać bez jakiegokolwiek proszku do prania. Następnie normalnie upierz tkaninę.

Sposób z nadtlenkiem wodoru

Zmieszaj równe części płynu do mycia naczyń i nadtlenku wodoru. Wylej miksturę na plamę z wina i pozwól jej namięknąć. Plama powinna wyblaknąć praktycznie natychmiast. Po wsiąknięciu mieszanki w plamę wypierz materiał jak zwykle. Ta sztuczka działa najlepiej na jasnych tkaninach, ponieważ nadtlenek wodoru ma tendencję do wybielania.

Wybielacz – tylko do odpornych tkanin

Jeśli wino rozlało się na materiał, który dobrze znosi wybielacz, możesz wypróbować tę sztuczkę. Namocz tkaninę w wybielaczu, pozostawiając ją na około dziesięć minut, a następnie wypierz ją w gorącej temperaturze. Plama z wina powinna zniknąć bez uszczerbku dla tkaniny.

Czytaj też:

Spożywaj więcej sera i wina, a będziesz dłużej zdrowy na umyśleCzytaj też:

Oto, dlaczego nie powinno się pić alkoholu przed szczepieniem na COVID i po nim