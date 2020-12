Jak zrobić własny środek do czyszczenia z octem? To bardzo proste!

Większość komercyjnych środków czyszczących zawiera syntetyczne chemikalia, które mają nieprzyjemny zapach i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób z nadwrażliwością skóry lub alergiami. Dlatego warto poeksperymentować z własnymi płynami do czyszczenia. Jednym z nich jest płyn z octem – niezwykle prosty, wydajny i tani specyfik.

Jak wykonać własny płyn na bazie octu?

Potrzebne będą:

1/2 szklanki octu (destylowanego)

1/2 szklanki wody

12 do 24 kropli olejku eterycznego

butelka z rozpylaczem

Wykonanie:

Wlej ocet i wodę do butelki z rozpylaczem i wstrząśnij, aby je wymieszać. Następnie dodaj olejek eteryczny. Możesz wybrać go według uznania, np. cytrynowy da orzeźwiający, a lawendowy uspokajający zapach. Po dodaniu olejku jeszcze raz wstrząśnij butelką. Przechowuj płyn z dala od źródła ciepła, które może zmienić składniki chemiczne olejków eterycznych. Zabezpiecz butelkę przed dziećmi.

Dlaczego warto myć powierzchnie octem?

Dzięki swoim silnym właściwościom czyszczącym płyn z octem konkuruje z komercyjnymi środkami do mycia powierzchni. Możesz używać go m.in. do blatów w kuchni, wanny, umywalki, mikrofalówki i wnętrza lodówki. Jest bardzo skuteczny w niszczeniu pleśni, tłuszczu i brudu. Kwasowość ma również łagodne działanie antyseptyczne, które hamuje rozwój niektórych bakterii. Ponadto olejki eteryczne dodają dodatkowych właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych.

Ostrzeżenia dotyczące używania octu

Ocet może podrażniać oczy. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłucz go obficie wodą przez 5 do 10 minut.

Nigdy nie mieszaj octu z wybielaczem – będzie toksyczny dla środowiska.



Uważaj z myciem powierzchni lateksowych octem. Pozostawiony zbyt długo może je uszkodzić.

Kwasy zawarte w occie mogą zniszczyć marmur, granit i drewno.

