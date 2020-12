Czym umyć kabinę prysznicową? Wykonaj tani, ekologiczny płyn w domu

Lubisz zapach cytryny? Unikasz chemikaliów i sztucznych zapachów? Spróbuj stworzyć własny ekologiczny środek do czyszczenia kabiny prysznicowej na bazie cytrusów.

Jak przygotować płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej?

Domowy płyn do mycia kabiny prysznicowej z cytrusów jest prosty, tani i bardzo wydajny. W podstawowej wersji płynu wystarczą tylko trzy składniki: cytrusy, ocet i woda. Jeśli chodzi o cytryny, potrzebne są tylko ich zużyte skórki. Możesz zastosować też pomarańczę, limonkę, grejpfruta, a nawet wszystkie razem. Co ważne, wykorzystujesz tutaj właściwie resztki pożywienia, co czyni tę metodę bardzo ekologiczną.

Składniki:

Skórki cytryny lub inne skrawki cytrusów

Ocet destylowany biały

Woda

Mydło w płynie

Olejek cytrynowy (opcjonalnie)

Butelka z rozpylaczem

Instrukcja wykonania:

1. Szczelnie wypełnij szklany słoik skórkami z cytryny, a następnie zalej go octem. Zakręć nakrętkę i ustaw słoik w słonecznym miejscu na najmniej dwa tygodnie (minimum 1 tydzień).

2. Odcedź ocet, wyrzuć skórki i odlej do słoika sam płyn.

3. Wlej 1/2 szklanki płynu do butelki z rozpylaczem, dodaj 2 szklanki wody, 1 łyżeczkę mydła w płynie i 20 kropli olejku cytrynowego. Zakręć pokrywkę i dobrze wstrząśnij.

Czyszczenie prysznica domowym płynem

Jeśli chcesz wyczyścić kabinę prysznicową, spryskaj wybrane miejsce płynem, a następnie wytrzyj je do sucha wilgotną szmatką. Ocet biały zapewnia naturalne, ale skuteczne działanie przeciwbakteryjne. Ponadto sok z cytryny ma również mocne właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i owadobójcze. Chwilę po umyciu powierzchni wyczuwalny będzie zapach octu, lecz szybko wywietrzeje ustępując miejsca świeżej, cytrusowej woni.

Czym umyć kabinę prysznicową ze szkła?

Domowy, ekologiczny płyn do czyszczenia prysznica jest bezpieczny do mycia kabiny prysznicowej ze szkła. Płyn z powodzeniem sprawdzi się również do mycia szyb, a nawet luster. Jeśli chcesz zwiększyć jego moc, dodaj trochę więcej octu. Jeśli chcesz, żeby był słabszy, rozcieńcz go wodą.

