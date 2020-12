Planujesz świąteczne porządki? Te 6 powierzchni możesz umyć octem

Wiele osób używa octu do czyszczenia lodówki, jednak można użyć go do mycia wielu innych powierzchni. Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Ocet destylowany (biały ocet) jest bardzo wszechstronny i dobry do czyszczenia wielu powierzchni. Jest tani, łatwo dostępny i można go używać od kuchni po łazienkę. Ponieważ Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, sprawdź jakie powierzchnie można czyścić octem. Co wyczyścić octem? 1. Okna Nic tak nie rozjaśnia pomieszczenia, jak czyste, pozbawione smug okna. Aby je umyć, potrzebujesz zaledwie szklanki wody i pół szklanki octu zmieszanych w butelce z rozpylaczem. Spryskaj powierzchnię szyb i wytrzyj ją ściereczką z mikrofibry. 2. Urządzenia ze stali nierdzewnej Wystarczy odrobina octu, aby pozbyć się tłustych smug z powierzchni stali nierdzewnej. Mowa tu m.in. o wnętrzu piekarnika, które zazwyczaj ciężko doczyścić. Wytrzyj je ścierką namoczoną octem i pamiętaj, by nie używać sprzętu przez kilka następnych godzin. 3. Kuchenka mikrofalowa Mikrofala to często jedno z najbrudniejszych miejsc w kuchni. Podgrzewa się w niej przeróżne potrawy, których mikroskopijne cząsteczki pozostają na ściankach. Ocet poradzi sobie z nimi idealnie, a dodatkowo usunie nieprzyjemne zapachy. 4. Nożyczki Jeśli twoje nożyczki zrobiły się lepkie i brudne, pora użyć octu. Zwilż ściereczkę z mikrofibry octem i dokładnie wytrzyj ostrza. Dzięki temu będą czyste i błyszczące. Octem możesz przecierać również zabrudzone pęsety i noże. 3. Prysznic lub wanna Aby szybko wyczyścić prysznic lub wannę, przygotuj roztwór z równych części białego octu i płynu do naczyń w butelce z rozpylaczem. Możesz dodać jedną lub dwie krople ulubionego olejku eterycznego. Spryskaj całą wannę, pozostaw na kilka minut i spłucz. W razie potrzeby użyj małej szczoteczki, aby doczyścić trudno dostępne miejsca. 4. Toaleta W łazience ocet może służyć do czyszczenia nie tylko wanny i prysznica, ale również toalety. Oczyść toaletę z zewnątrz i wewnątrz za pomocą sprayu zawierającego destylowany ocet i wodę. Przygotuj płyn w proporcji: jedna miarka octu na dwie miarki wody. 5. Zmywarka Jeśli nie czyścisz swojej zmywarki zakładając, że robi to samoistnie, jesteś w błędzie. Aby wyczyścić swoją zmywarkę, ustaw szklankę wody z octem w dolnej szufladzie. Następnie włącz podstawowy program mycia „na pusto", bez innych naczyń. Zobaczysz, jak lśniące będzie wnętrze zmywarki. 6. Krany Przy myciu kranów i węży prysznicowych zastosuj nieco inną metodę: chodzi o moczenie ich powierzchni w occie przez 1 do 2 godzin. W tym celu wlej zwykły ocet do torebki i zawiąż ją wokół kranu. Mocne stężenie kwasu sprawi, że osad zejdzie bez szorowania.

