Ten napój pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Na pewno masz go w domu

Picie herbaty może obniżyć ciśnienie krwi? Tak wykazały badania przeprowadzone przez Uniwersytety Reading i Cambridge. Okazuje się, że pozytywny wpływ na zdrowie mają produkty bogate we flawonoidy. Zalicza się do nich m.in. herbata, jabłka oraz jagody. Badania przeprowadzono na podstawie analizy diety 25 tys. osób. Po raz pierwszy w bezpośredni sposób powiązano flawonoidy z redukcją ciśnienia. Należy pamiętać, że nadciśnienie może prowadzić do poważnych chorób serca czy nerek.

Naturalne metody obniżania ciśnienia – 5 skutecznych sposobów, które polecają lekarze

Osoby, u których skoki ciśnienia nie są zbyt wysokie, mogą skutecznie zadbać o zdrowie, stosując zdrową dietę oraz zmieniając tryb życia. W wielu przypadkach pacjentów zagrożonych nadciśnieniem i cierpiących na to schorzenie praktykuje się leczenie naturalnymi metodami. Jeżeli nie okażą się one skuteczne, wówczas stosuje się leki na nadciśnienie. Ważne: poniższe sposoby na obniżenie ciśnienia są także polecane w celach profilaktycznych m.in. dla osób genetycznie obciążonych nadciśnieniem.

1. Zdrowa dieta

Odpowiednio zbilansowana dieta to podstawa, jeżeli chcemy naturalnie obniżyć ciśnienie krwi. W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, chude mięso, chudy nabiał oraz inne zdrowe produkty. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego trzeba zrezygnować ze spożywania:

tłustego mięsa, tłustych wędlin i wyrobów garmażeryjnych,



produktów bogatych w sól,



napojów alkoholowych,



produktów wysokoprzetworzonych i fast-foodów,



produktów smażonych,



słonych przekąsek i słodyczy.

Spożywane produkty powinny dostarczać do organizmu niezbędnych ilości witamin i minerałów (m.in. magnezu i potasu), pełnowartościowego białka (badania dowiodły, że w obniżaniu ciśnienia pomocne okazuje się białko serwatkowe), węglowodanów złożonych, a także naturalnych aminokwasów. Ważne jest też prawidłowe nawadnianie organizmu.

Udowodnione działanie obniżające ciśnienie wykazuje m.in. czosnek, który warto włączyć do codziennej diety. Aby w czosnku wytworzyła się prozdrowotnie działająca allicyna, trzeba rozgnieść ząbek, pozostawić go na kilka minut, a następnie zjeść na surowo.

2. Aktywność fizyczna

Ruch sprzyja zdrowiu i wpływa pozytywnie na ciśnienie tętnicze. Codzienna, umiarkowana aktywność fizyczna pozwala skutecznie obniżyć ciśnienie krwi oraz poprawia funkcjonowanie układu krążenia, obniżając ryzyko zawału serca.

Ważne: osoby, które mają problem z wysokim ciśnieniem, nie mogą od razu rozpocząć bardzo aktywnego trybu życia. Na początek wskazane jest wykonywanie nieforsujących ćwiczeń oraz spacery lub marszobieg. Zasada ta dotyczy przede wszystkim osób z nadwagą i otyłością oraz współtowarzyszącymi zbyt dużej masie ciała chorobami.

3. Zioła na ciśnienie i pracę serca

Zioła mają wiele prozdrowotnych właściwości i mogą skutecznie wspomóc walkę z wysokim ciśnieniem. W połączeniu ze zmianą diety i trybu życia często są polecane przez lekarzy i pozwalają uniknąć leczenia farmakologicznego. Na obniżenie ciśnienia stosuje się m.in.:

napar z melisy lekarskiej,



napar z kwiatu lub owocu głogu,



napar z rumianku (nie obniża ciśnienia, jednak działa uspokajająco, co sprawia, że pomaga redukować skoki ciśnienia związane ze stresem),



napar z hibiskusa,



napar z kwiatu lipy (redukuje stres i pozytywnie wpływa na pracę serca),



napar z owoców dzikiej róży,



napar z jemioły (redukuje wysoki poziom sodu w organizmie).

Na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi stosuje się także inne zioła o działaniu moczopędnym np. pokrzywę.

4. Redukcja stresu

Przewlekły stres podnosi ciśnienie i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału. Pomocne w obniżaniu stresu okazują się różne techniki relaksacyjne, które pozwalają przywrócić równowagę i wyciszyć emocje.

5. Całkowita rezygnacja z używek

Podwyższone ciśnienie to znak, że pora całkowicie zerwać ze szkodliwymi nawykami. Papierosy, alkohol, kofeina pod różną postacią (przede wszystkim syntetyczna kofeina, która występuje w napojach energetycznych) podnoszą ciśnienie i mogą doprowadzić do niebezpiecznego nadciśnienia.

