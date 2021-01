Zacznij rok zdrową przekąską – przepis na kultowe kulki mocy od Anny Lewandowskiej

Słyszałaś już o kultowych kulkach mocy, którymi zajada się Robert Lewandowski? Z pewnością tak, ponieważ przepis znany jest już od kilku lat, a jego modyfikacji pojawia się coraz więcej. Dziś przedstawiamy podstawowy przepis na wersję kokosową. Główny smak nadają tu właśnie wiórki kokosowe i olej kokosowy, bogate w wartości odżywcze i dodające energii składniki. Taka przekąska jest zdrową propozycją dla całej rodziny, a jej wykonanie zajmuje kilka chwil.

Przepis na kulki mocy

Składniki:

100 g wiórków kokosowych

5 łyżek oleju kokosowego

3 łyżki syropu z agawy

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

kilka orzechów laskowych (do środka kulek)

kilka łyżek wiórków koksowych (do obtoczenia kulek)

Przygotowanie:

Przygotowanie kultowych kulek mocy jest na tyle proste, że z łatwością poradzi sobie z nimi każdy. Na początek wszystkie składniki (oprócz orzechów laskowych) należy zblendować i włożyć do lodówki na około godzinę. Po tym czasie wyjąć masę i uformować kulki, do każdej wkładając orzech laskowy. Obtoczyć kulki w wiórkach kokosowych. Ponownie włożyć do lodówki, by je schłodzić. I gotowe! Kokosowe kulki mocy nadają się do spożycia już chwilę po schłodzeniu.

