Banan i szpinak – prosty sposób na zdrowy koktajl. Oto przepis

Kochasz owoce? Lubisz pożywne koktajle? Oto przepis na koktajl idealny: zawiera banana, ananasa, szpinak i mleko roślinne jako zdrową bazę. Warto go wykonać, ponieważ jest naprawdę smaczny i zdrowy.

Koktajl z bananem i szpinakiem – przepis

Składniki:

1/2 szklanki mleka roślinnego

garść szpinaku lub jarmużu

1/4 średniego ananasa

1 dojrzały banan

szklanka wody

opcjonalnie: łyżeczka nasion chia lub siemienia lnianego

Sposób przygotowania:

Ananasa i banana pokrój na kawałki. Do kielicha blendera wlej mleko i wodę, dorzuć liście szpinaku i kawałki owoców. Blenduj do uzyskania gładkości (około 1 minuty). Na koniec możesz dosypać nasiona chia lub siemię lniane. Całość pij przez słomkę. Na zdrowie!

Uwaga: koktajl jest najlepszy w kilka minut po przygotowaniu. Jeżeli chcesz spożyć go później, przelej do szklanej lub plastikowej butelki i wstaw do lodówki.

Wartości odżywcze:

1 porcja dostarcza:

253 kalorii;

tłuszcz 13g;

tłuszcz nasycony 11g;

cholesterol 0 mg;

sód 38mg;

białko 5g;

węglowodany 36g;

cukry 18g;

błonnik 5g;

żelazo 3mg;

wapń 119mg.

Czytaj też:

6 rzeczy, których nigdy nie powinieneś dodawać do smoothie