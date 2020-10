Jarmuż kontra szpinak: co ma więcej składników odżywczych?

Decydując między szpinakiem a jarmużem, wybór jest naprawdę subiektywny. Oba te warzywa mają bogate w składniki odżywcze i wszechstronne liście o porównywalnych poziomach przeciwutleniaczy i witamin.

Składniki odżywcze w jarmużu:

Kalorie: 12,2

Tłuszcz: 0,232 g

Sód: 9,5 mg

Węglowodany: 2,19 g

Cukier: 0,565 g

Błonnik: 0,9 g

Białko: 1,07 g

Wapń: 37,5 mg

Żelazo: 0,368 mg

Magnez: 11,8 mg

Kwas foliowy: 35,2 µg

Jarmuż jest zdecydowanie jednym z najzdrowszych i najbardziej odżywczych pokarmów roślinnych. Obfituje w różnego rodzaju dobroczynne związki, które podejrzewane są nawet o właściwości lecznicze. Już niespełna 70 g liści jarmużu zawiera bogactwo witamin A, K i C – ich całkowita ilość w tak niewielkiej porcji przekracza znacząco dzienne zapotrzebowanie! Jarmuż to także cenne źródło witaminy B6, która wspiera pracę układu nerwowego.

Składniki odżywcze w szpinaku:

Kalorie: 6,9

Tłuszcz: 0,117 g

Sód: 23,7 mg

Węglowodany: 1,09 g

Cukier: 0,126 g

Błonnik: 0,66 g

Białko: 0,858 g

Wapń: 29,7 mg

Żelazo: 0,813 mg

Magnez: 23,7 mg

Kwas foliowy: 58,2 µg

Spożywanie szpinaku może korzystnie wpłynąć na wzrok. Ponadto ta roślina pozwala zmniejszyć stres oksydacyjny, wspiera organizm w ochronie przed nowotworami i obniża ciśnienie krwi. Jest on źródłem witamin A, E i C, roślinnego białka, błonnika oraz soli mineralnych, takich jak fosfor czy magnez.

Z czym podawać jarmuż i szpinak?

Pod względem smaku szpinak jest łagodniejszy i bardziej delikatny, co ułatwia jedzenie go na surowo lub po ugotowaniu. Z drugiej strony jarmuż jest twardszy, nieco bardziej gorzki i może wytrzymać dłuższe czasy gotowania.

Z powodu tych różnic w konsystencji i smaku jarmuż może lepiej działać w sauté lub gulaszu. Szpinak nie wymaga tyle czasu gotowania i ma tendencję do znacznie szybszego więdnięcia. Mimo to szpinak jest dobrym rozwiązaniem do zielonych koktajli ze względu na łagodniejszy smak i delikatne liście.