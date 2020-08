Jak przyrządzić zdrowe smoothie?

Jeżeli nie zostaną zachowane pewne zasady podczas robienia smoothie, te kolorowe koktajle mogą stać się bombą kaloryczną z dużą zawartością cukru i niską zawartością białka, co może doprowadzić do problemów z poziomem cukru we krwi i spadku energii.

Dobrą wiadomością jest to, że postępując zgodnie z kilkoma prostymi wskazówkami, możesz uzyskać największy zwrot z każdej zainwestowanej złotówki dzięki wysokiej jakości składnikom odżywczym w każdym łyku twojego smoothie.

Czytaj także:

5 właściwości soku z marchwi. Od dzisiaj miej go zawsze w lodówce!

Jak przygotować zdrowe smoothie?

Weź pod uwagę poniższe wskazówki, a sprawisz, że twoje smoothie będzie znacznie zdrowsze.

NIE pomijaj zdrowych tłuszczów

Tłuszcz jest ważnym składnikiem odżywczym i pomaga organizmowi w produkcji hormonów oraz wchłanianiu rozpuszczalnych w tłuszczach witamin, takich jak A, D, E i K. Łyżka masła orzechowego w smoothie to świetny dodatek, podobnie jak awokado czy pestki jak chia, konopie lub len.

TAK, dodaj zdrowe źródła białka

Białko trawi się dłużej, utrzymuje stabilny poziom cukru we krwi i pomaga nam dłużej pozostać sytymi. Białko jest również ważne dla regeneracji mięśni, jeśli pijesz koktajl po treningu. Spróbuj zwykłego jogurtu greckiego (dodaje to również kremowości do smoothie), prostych proszków białkowych, z produktów takich jak serwatka lub groszek, twarożek lub tofu.

Czytaj także:

Wybierasz arbuza na lekką kolację lub podwieczorek? Musisz to przeczytać

NIE dodawaj gotowego soku

Wiele stoisk ze smoothie używa soku jako bazy do swoich koktajli, a to może dodać tonę niepotrzebnego cukru. Zamiast tego wybierz mleko lub wodę i bazuj bardziej na naturalnym cukrze z całych owoców, aby uzyskać słodycz.

TAK, dodaj przyprawy

Zamiast przyprawiać koktajle miodem, agawą i syropem klonowym (które są uważane za dodatek cukru i mogą powodować skoki poziomu cukru we krwi), wybierz wzmacniacze smaku, takie jak cynamon, imbir lub proszek kakaowy. Zawierają przeciwutleniacze, które mogą pomóc zwalczać stany zapalne i nie zwiększają poziomu cukru we krwi.

NIE przesadzaj z zawartością owoców

Owoce są pełne ważnych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały, przeciwutleniacze i błonnik, ale te same owoce w smoothie mogą również dostarczyć więcej cukru, niż myślisz. Staraj się dążyć do nie więcej niż 150 g, aby uzyskać dobrą równowagę, niezależnie od tego, czy chodzi o mrożone banany, jagody, maliny, mango, brzoskwinie.

TAK, dodaj zielone warzywa

Dodanie zielonych warzyw liściastych do smoothie może zapewnić więcej składników odżywczych bez dodatkowego cukru. To także świetny sposób na zwiększenie dziennej porcji warzyw. Spróbuj dużej garści szpinaku lub jarmużu – smak jest często maskowany przez inne składniki smoothie, dzięki czemu jest to wygrana dla wybrednych konsumentów.

Czytaj także:

Mango – czy spożywanie tego owocu niesie korzyści zdrowotne?