Od dziś pokochasz herbatę rumiankową. Jej właściwości robią wrażenie

Rumianek znajduje zastosowanie w medycynie naturalnej. Doceniono go również w kosmetyce, gdzie dodawany jest do kremów, balsamów i szamponów. Ekstrakt z rumianku działa silnie przeciwzapalnie, dzięki czemu poprawia stan skóry głowy i wzmacnia tkankę włosa. Bardzo często stosowany jest do zewnętrznego przemywania skóry. Obejrzyj materiał wideo:

Herbata rumiankowa z „apteczki” naszych babć

Herbata rumiankowa znana jest już od wieków i jest bardzo ceniona w medycynie naturalnej. Do jej przygotowania wykorzystuje się suszone kwiaty rumianku – rośliny, która ma szereg właściwości prozdrowotnych.

Chociaż dla większości osób herbata rumiankowa jest bezpieczna, nie należy stosować jej jako alternatywy w leczeniu poważnych chorób. Może ona wspierać leczenie i redukować niektóre objawy, jeśli nie ma takich przeciwskazań. Rumianek zawiera substancje chemiczne zwane flawonoidami. Te flawonoidy są rodzajem substancji odżywczych obecnych w wielu roślinach i odgrywają istotną rolę w efektach leczniczych rumianku. Warto pamiętać, że im mocniejsza herbata, tym większe ma działanie, ale też może powodować skutki uboczne u osób wrażliwych.

Herbata rumiankowa – właściwości

Herbata rumiankowa, popijana każdego dnia, może dać szereg różnych korzyści, np.:

zmniejsza ból w trakcie menstruacji,

obniża poziom cukru we krwi,

zmniejsza stan zapalny,

pomaga zwalczyć problemy ze snem,

wycisza i uspokaja,

pomaga w walce z objawami przeziębienia,

zmniejsza dolegliwości trawienne,

pomaga w leczeniu łagodnych problemów skórnych.



Herbata rumiankowa – środki ostrożności

Herbata rumiankowa, jak wszystkie inne produkty ziołowe, może być niebezpieczna dla niektórych osób. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które:

zmagają się z alergią, a szczególnie alergią na pyłki,



niemowlęta i małe dzieci, ponieważ herbata rumiankowa, podobnie jak miód i niektóre inne produkty naturalne, może być zanieczyszczona toksyną botulinowa,



u których pojawiła się (nawet delikatna) reakcja alergiczna na rumianek, np. zawarty w kremie.



Osoby, które zmagają się z poważnymi chorobami (w tym np. choroby serca, nowotwory itd.) i przyjmują leki, powinny skonsultować się z lekarzem, ponieważ rumianek może wchodzić w interakcję z lekarstwami.

