Tapioka polecana jest osobom z alergiami pokarmowymi. To jednak produkt wysokokaloryczny

Tapioka to produkt skrobiowy, rodzaj kaszy, którą wytwarza się po zmieleniu bulw manioku, rośliny bardzo odpornej na gorąco i suszę, dlatego wykorzystywaną w tropikalnych regionach świata – zliczono, że maniok uprawia się w około 80 krajach i stanowi on główny składnik diety dla ponad 800 milionów ludzi na świecie. Najczęściej spożywaną częścią manioku jest bulwa, którą można zjadać w całości, ale również zmielić na mąkę, zetrzeć. Co ważne, maniok, jak również wytwarzana z niego tapioka, są produktami bezglutenowymi, bezzbożowymi i nie zawierającymi orzechów, więc mogą być bezpiecznie stosowane przez osoby z alergiami pokarmowymi.

Tapioka: właściwości zdrowotne

1. Zawartość składników odżywczych

Tapioka stanowi źródło witaminy C, tiaminy (witaminy B1), ryboflawiny (witaminy B2) i niacyny (witaminy B3). Produkt zawiera również wapń, żelazo, fosfor i potas, jednak w mniejszej ilości niż np. ziemniaki czy buraki. W tapioce znajduje się też, jak wskazują dane USDA National Nutrient Database for Standard Reference, bardzo mało błonnika (0,19 g w 100 g), za to dużo węglowodanów (88,69 g w 100 g).

2. Kaloryczność tapioki

Tapioka jest produktem wysokokalorycznym – w 100 g suchej tapioki znajduje się aż 358 kcal. Dlatego jest tak ceniona w krajach rozwijających się, gdzie stanowi cenne źródło pożywienia, jednak warto pamiętać, że regularne spożywanie wysokokalorycznych produktów wiąże się z przyrostem masy ciała i większym ryzykiem rozwoju otyłości.

Warto jednak dodać, że tapioka jest lekkostrawna, więc może być spożywana przez osoby z kłopotami żołądkowymi, dzieci i osoby starsze.

3. Źródło skrobi opornej

Tapioka stanowi źródło skrobi opornej, czyli rodzaju węglowodanu odpornego na działanie enzymów trawiennych, o podobnych właściwościach do błonnika rozpuszczalnego – w niezmienionej formie przechodzi do jelita grubego i stanowi pożywkę dla przyjaznych bakterii jelitowych. Dzięki temu pomaga zwalczać stan zapalny i wspomaga zdrowie układu pokarmowego. Zbadano również, że skrobia oporna może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i zwiększać poczucie sytości, a zmniejszać chęć na zjedzenie czegoś. Warto jednak dodać, że tapioka – jako produkt obróbki manioku – ma tych dobroczynnych właściwości mniej niż sam maniok.

4. Tapioka jako produkt dla alergików

Jak wspomniano wyżej, maniok, z którego wytwarza się tapiokę, jest rośliną bezglutenową i bezzbożową, więc i sama tapioka może być bezpiecznie spożywana przez osoby z alergią pokarmową, taką jak np. alergia na gluten, celiakia. Na pewno nie spowoduje u nich uczulenia.

Tapioka: zastosowanie

Tapioka, pierwotnie w formie kaszy bądź kuleczek, po ugotowaniu pęcznieje i staje się przezroczysta. Dlatego też używa się jej jako zagęszczacza do zup i sosów. Nierzadko stanowi ona również dodatek do słodkich potraw mącznych: naleśników, racuchów, budyniu, sufletów itp. Tapioka jest też pewnie znana miłośnikom kultury koreańskiej i bubble tea – w tych kolorowych herbatach pływają kuleczki, które nie są niczym innym niż tapioką właśnie.

Jak gotować tapiokę?

Tapiokę wrzuca się do wrzącej wody w proporcji 2-3 łyżki na jedną szklankę wody. Następnie należy zmniejszyć palnik na mały ogień i gotować tapiokę przez około 10-15 minut, co jakiś czas mieszając – do czasu, gdy kulki będą niemal przezroczyste. Tapiokę przed spożyciem trzeba zawsze najpierw poddać gotowaniu.

Gdzie kupić tapiokę?

Tapioka nie jest powszechnie dostępna w zwykłych sklepach spożywczych (choć zdarza się, że można ją tam znaleźć), za to w tych ekologicznych jej zakup nie powinien stanowić problemu, podobnie ze sklepami internetowymi. Cena tapioki za kilogram jest zróżnicowana, wynosi około 10-20 zł.

